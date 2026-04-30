    • 30 de abril de 2026 - 22:28

    Cristo de la Quebrada: la clásica del MTB que propone Sarmiento

    Este 1 de Mayo, se corre la Cristo de la Quebrada un desafío que tiene su historia en una clásica que fue recuperada. La largada a partir de las 9.

    cristo
    Por Ariel Poblete

    Fue una de las clásica del ciclismo de montaña y en el calendario sanjuanino tenía su espacio pero luego desapareció. La Quebrada de La Flecha, en pleno corazón de Los Berros merecía tener de nuevo su carrera y este 1 de Mayo, el Desafío al Cristo de la Quebrada vuelve a escena.

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    Será con cinco categorías: Libre, Master, Promocional, Principiantes y Damas. Un espectro amplio que quiere ofrecer las chances para todos. Sus organizadores adelantaron que se premiará a los tres primeros de cada categoría y que todos participarán de distintos sorteos.

    El respaldo de la Dirección de Depores de Sarmiento a través de Jesús López ha sido clave para recuperar el Desafío y sumarlo a todas las festividades del distrito en el Día del Trabajador. La concentración está prevista para las 8 y la partida será a las 9 en un espectáculo único. Las inscripciones permanecen abiertas y desde la organización remarcaron que este jueves, en la previa de la carrera, no se podrá registrar inscripción.

    FESTIVIDAD EN SARMIENTO

    En paralelo, la celebración religiosa comenzará temprano por la mañana con la "Cabalgata hacia el Cristo". Bajo el lema “Acompáñanos en este camino de devoción”, la columna de jinetes partirá a las 9 desde el Predio de la Iglesia Virgen del Carmen, en la localidad de Los Berros. Este recorrido procesional promete ser un emotivo testimonio de la identidad y las raíces del pueblo sarmientino, uniendo a los participantes en un trayecto de oración y camaradería.

    Una vez en el predio de la Quebrada de la Flecha, la jornada continuará con una serie de actividades litúrgicas diseñadas para fortalecer la espiritualidad de los asistentes. El programa incluye la celebración de bautismos, la tradicional misa y una solemne procesión en honor al Cristo, momentos que representan el corazón de esta festividad religiosa.

    La devoción también dará paso al festejo popular. Los organizadores, encabezados por la Agrupación Gaucha Quebrada de la Flecha y con el auspicio de la Municipalidad de Sarmiento, han preparado una "Gran peña folclórica", con artistas locales. El escenario contará con la participación de diversas academias de baile, así como la actuación de artistas que pondrán ritmo a la tarde.

    Para completar la experiencia cultural, los asistentes podrán disfrutar de los ranchos de comidas típicas, ideales para compartir un almuerzo en familia.

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