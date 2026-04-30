    • 30 de abril de 2026 - 17:20

    El sanjuanino Lucas Garcés competirá en un selectivo nacional de tiro con arco

    El tirador sanjuanino está entre los seis mejores del país y este fin de semana en La Plata habrá un Selectivo por dos cupos para los Juegos ODESUR 2026.

    Selectivo. Lucas Garcés buscará meterse en alguna de las plazas para los Juegos ODESUR.

    Selectivo. Lucas Garcés buscará meterse en alguna de las plazas para los Juegos ODESUR.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sanjuanino Lucas Garcés (36) de la disciplina tiro con arco viajará hacia Buenos Aires para un Selectivo de la Selección Argentina. En la competencia habrá en juego dos plazas para integrar el seleccionado que representará al país en los próximos Juegos ODESUR – Argentina 2026 (12-26 septiembre en Rosario, Santa Fe).

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    El tirador experimentado, quien practica este deporte desde niño, es uno de los seis mejores arqueros del país y participará del evaluativo. La actividad será durante el fin de semana en un predio de Gendarmería Nacional en la ciudad de La Plata. El cronograma indica que el sábado 02 serán las clasificatorias y el domingo 03 las eliminatorias. El criterio de evaluación será por puntaje; mientras más precisos sean los disparos, mejor será la cantidad de puntos. Los dos mejores serán los elegidos. El cuerpo técnico de la selección estará presente en el proceso evaluativo.

    CONFIANZA Y PREPARACIÓN

    El deportista sanjuanino fue recibido por el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo. En la charla, manifestó lo siguiente: "Voy con las mejores de las expectativas. Iré a hacer lo mejor posible. Fortalecí mi parte mental y siento que una de las plazas será para San Juan. Voy con confianza. Cada competencia de este torneo forma parte del proceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".

    El sanjuanino Garcés podrá participar de la evaluativa gracias a la entrega de pasajes para sus traslados. Esta es una de las acciones encuadradas dentro del Deporte como Política de Estado que lleva adelante el gobernador Marcelo Orrego. A propósito, el tirador dijo: "Gracias a la Secretaría de Deporte por su desarrollo y el apoyo brindado; no sólo con esto, sino también con la parte mental, de nutrición, entre otros. Es un combo que nos ayuda mucho a seguir mejorando en nuestras carreras".

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