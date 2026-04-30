La sanjuanina Fernanda Illanes terminó la concentración con la preselección nacional de patín carrera

Del 24 al 29 de abril, con la sanjuanina Fernanda Illanes incluida, se realizó en Rosario la concentración de la preselección argentina de patín carrera que trabajó en el Patinodromo Roberto Tagliabue, encabezada por el cuerpo técnico con Rubén Martínez y Juan José Zárate.
El trabajo tiene como finalidad la puesta a punto de los patinadores para los dos principales objetivos: Juegos Odesur, que se realizan en septiembre en Rosario y los World Skate Games en octubre, en Paraguay.
Al finalizar la concentración en Rosario, Fernanda contó sus sensaciones sobre el trabajo realizado: “Fue una concentración evaluativa, donde nos estuvieron tomando tiempo y demás. Sinceramente fue como un 50-50 ya que aún estoy en proceso de adaptación de la pista porque es muy diferente, así que hay distancias que se me complicaron más que otras.
En la que mejor me siento que son los 200 metros contra reloj, que es donde mejor me fue, aunque aun así los tiempos hay que seguir trabajándolos porque no fueron los mejores, pero también es una cuestión de adaptación a la pista. Sinceramente me costó mucho y también debo trabajar en las otras distancias, como los 500 metros más que nada”. En la que mejor me siento que son los 200 metros contra reloj, que es donde mejor me fue, aunque aun así los tiempos hay que seguir trabajándolos porque no fueron los mejores, pero también es una cuestión de adaptación a la pista. Sinceramente me costó mucho y también debo trabajar en las otras distancias, como los 500 metros más que nada”.
Respecto al trabajo de preselección y cuáles son los tiempos establecidos para designar el equipo que integrará la selección, Fernanda dijo: “En teoría se iba a definir como en mayo y junio pero avisaron que ahora está la fecha del argentino la semana que viene y queda una concentración más que es a principios de junio, donde se va a determinar el equipo para los Juegos Odesur y para los World Skates.
PATIN CARRERA
El informe de esta concentración ya salió, pero lo más probable es que se conozca después del argentino, ahí va a salir el listado de quienes van a estar en la concentración de junio. La verdad es que no puedo definir nada porque tampoco sé si en ese listado vamos a estar los mismos que estuvimos ahora o si después del argentino habrá modificaciones, pero la idea es que hay que andar bien en el argentino para poder asegurar ese lugar en esa concentración y ahí poder dar el cien para tratar de clasificar a uno de los dos o ambos eventos.
La próxima concentración se va a realizar también en Rosario, si no me equivoco es del tres al nueve de junio y calculo que va a ser igual que esta que finalizó: evaluativa tipo selectivo porque si es para determinar el equipo, seguramente sea así”.
Fernanda Illanes tendrá poco descanso ya que los días 8, 9 y 10 de mayo estará disputando la fecha del argentino de federaciones que se realizará en Mar del Plata y por ello, estará viajando el 5 de mayo.
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