La sanjuanina Fernanda Illanes terminó la concentración con la preselección nacional de patín carrera

Del 24 al 29 de abril, con la sanjuanina Fernanda Illanes incluida, se realizó en Rosario la concentración de la preselección argentina de patín carrera que trabajó en el Patinodromo Roberto Tagliabue, encabezada por el cuerpo técnico con Rubén Martínez y Juan José Zárate.

El trabajo tiene como finalidad la puesta a punto de los patinadores para los dos principales objetivos: Juegos Odesur, que se realizan en septiembre en Rosario y los World Skate Games en octubre, en Paraguay.

Al finalizar la concentración en Rosario, Fernanda contó sus sensaciones sobre el trabajo realizado: “Fue una concentración evaluativa, donde nos estuvieron tomando tiempo y demás. Sinceramente fue como un 50-50 ya que aún estoy en proceso de adaptación de la pista porque es muy diferente, así que hay distancias que se me complicaron más que otras.

En la que mejor me siento que son los 200 metros contra reloj, que es donde mejor me fue, aunque aun así los tiempos hay que seguir trabajándolos porque no fueron los mejores, pero también es una cuestión de adaptación a la pista. Sinceramente me costó mucho y también debo trabajar en las otras distancias, como los 500 metros más que nada”. En la que mejor me siento que son los 200 metros contra reloj, que es donde mejor me fue, aunque aun así los tiempos hay que seguir trabajándolos porque no fueron los mejores, pero también es una cuestión de adaptación a la pista. Sinceramente me costó mucho y también debo trabajar en las otras distancias, como los 500 metros más que nada”.

Respecto al trabajo de preselección y cuáles son los tiempos establecidos para designar el equipo que integrará la selección, Fernanda dijo: “En teoría se iba a definir como en mayo y junio pero avisaron que ahora está la fecha del argentino la semana que viene y queda una concentración más que es a principios de junio, donde se va a determinar el equipo para los Juegos Odesur y para los World Skates.