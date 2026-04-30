El Turismo Nacional copó las calles de San Juan antes del Villicum

Se presentó formalmente la cuarta fecha del Turismo Nacional, Clase 2 y Clase 3, con una recorrida por el centro sanjuanino.

Apasionados. Los amantes del automovilismo pudieron disfrutar de cerca de los autos del Turismo Nacional en la previa del Villicum.

El Turismo Nacional APAT se presentará este fin de semana el Autódromo San Juan Villicum para correr la cuarta fecha de la temporada y la previa estuvo marcada por el colorido. Es que con varios pilotos de las dos categorías, los autos del TN se mostraron por las calles del centro.

Con partida desde la Plaza 25 de Mayo y recorrido por Avenida Central hasta calle Urquiza y por esa hasta el Estadio Cantoni, el TN mostró su ambiente con varios pilotos invitadoscomo Lucas Vicino, Gonzalo Antolín, Tomás Vitar, Leonel Pernía, Thomas Marchesín y Martín Leston, entre otros.

En lo deportivo, la categoría dio a conocer como serán los horarios para la actividad en pista tanto de la Clase 2 como de la Clase 3. Recordando que sábado y domingo serás las jornadas a fondo en el San Juan-Villicum.

AGENDA DEL TURISMO NACIONAL El sábado 2 de mayo se pondrán en marcha los motores con el primer entrenamiento de la clase mayor a las 8:40, mientras que la divisional menor tendrá su primera salida a pista a las 9:50. Habrá una segunda tanda de ensayos para ambas divisionales, desde las 11:00 para la clase 3 y a las 12:00 saldrá nuevamente la clase 2.

Las tandas destacadas del sábado serán las clasificaciones, vale recordar que la clase 3 realiza una sola clasificación que se realizará a las 16:05. Por su parte la clase menor tendrá una tanda clasificatoria a partir de las 15:10 y la segunda se será desde las 17:20, cerrando la actividad del día.