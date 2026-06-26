Hackeando San Juan: capacitación, innovación, IA y trabajo, los ejes destacados para apostar al desarrollo de la provincia

Con la inteligencia artificial como eje de debate y entendiendo que conocimiento será uno de los principales motores del desarrollo económico, se realizó "Hackeando San Juan: IA aplicada a empresas" , el primer encuentro del Ciclo Pilares. Se trata de una iniciativa impulsada por DIARIO DE CUYO y CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), con el acompañamiento de Revista Negocios y Avantti.

La apertura del encuentro estuvo marcada por un mensaje coincidente del vicegobernador de San Juan Fabián Martín, el ministro de Producción, trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y el gerente de DIARIO DE CUYO Pablo Dellazoppa, quienes destacaron la necesidad de prepararse para una transformación que ya está en marcha y que tendrá impacto en todos los sectores productivos. Desde el sector privado y el Estado coincidieron en que la capacitación, la innovación y la articulación entre ambos mundos serán claves para generar empleo y nuevas oportunidades.

El gerente de DIARIO DE CUYO, Pablo Dellazoppa, fue el encargado de abrir el Ciclo Pilares ante un auditorio Eloy Camus totalmente colmado. Explicó que la inteligencia artificial fue elegida como punto de partida porque atraviesa todas las actividades y avanza a una velocidad que muchas veces dificulta comprender su verdadero alcance.

"Sabemos que algo está pasando y queremos mejorar, aprender. La inteligencia artificial tiene tanta velocidad y tanta aceleración que muchas veces la conversación aparece desordenada", señaló. En ese contexto, explicó que la intención es generar ámbitos donde especialistas puedan aportar herramientas para comprender este fenómeno y ayudar a "parar la pelota" para reflexionar.

Además, destacó que San Juan cuenta con profesionales que ya trabajan desarrollando soluciones concretas con inteligencia artificial y nuevas tecnologías, un talento que merece ser visibilizado. También agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, de las empresas patrocinadoras y del equipo organizador que trabajó durante meses para concretar el evento.

Luego fue el turno del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien vinculó la temática del encuentro con la estrategia de desarrollo que impulsa el Gobierno provincial. Explicó que el nombre de su cartera refleja una visión integral donde el trabajo es el objetivo central y la producción junto con la innovación son las herramientas para alcanzarlo.

Fernández remarcó que la economía del conocimiento excede ampliamente al desarrollo de software e incluye actividades vinculadas al diseño, la comunicación, los servicios digitales y, especialmente, la inteligencia artificial. A su entender, este sector no solo aporta soluciones para hacer más competitivas a las industrias tradicionales, sino que además constituye una actividad capaz de generar empleo calificado y exportar servicios.

En ese sentido, definió a la inteligencia artificial como un verdadero punto de inflexión para la humanidad. "Hoy la IA plantea un punto de quiebre, como lo fue la irrupción del fuego, la invención de la imprenta o las revoluciones industriales. Pero detrás del desarrollo siempre tiene que estar el ser humano", afirmó.

Durante su exposición también presentó la plataforma Concertar Innovación, una herramienta destinada a financiar proyectos que conecten directamente a quienes generan conocimiento con las empresas que demandan soluciones tecnológicas. Explicó además que buena parte de estos programas son financiados con recursos provenientes de las regalías mineras, destinados a fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo de las pymes sanjuaninas.

El cierre institucional estuvo a cargo del vicegobernador Fabián Martín, quien celebró la realización de jornadas de capacitación sobre inteligencia artificial al considerar que representan el camino hacia una provincia con mayor protagonismo del sector privado.

"La IA la utilizamos todos los días, en todos los ámbitos. Es algo que ya convive con nosotros y con el mundo", expresó al comenzar su discurso.

Martín sostuvo que San Juan necesita consolidar un modelo de crecimiento basado en la inversión privada, la producción y la generación de empleo genuino. Según planteó, el rol del Estado debe ser crear condiciones favorables para las inversiones y acompañar el desarrollo de nuevos sectores económicos.

En ese marco, destacó el potencial de la industria del conocimiento como uno de los pilares del crecimiento futuro y aseguró que la provincia tiene condiciones para convertirse en uno de los motores productivos del país. "Estamos encaminados hacia ese proceso de transformación. Queremos un San Juan donde la actividad privada sea prioritaria, donde el Gobierno apoye estas iniciativas y donde capacitarse, prepararse y ser competitivos sea parte de nuestra cultura", afirmó.

Finalmente, proyectó que en los próximos años San Juan tendrá un rol estratégico en la economía argentina junto a otras regiones productivas del país, aunque advirtió que ese objetivo solo será posible si la provincia continúa apostando por la formación permanente y la incorporación de nuevas tecnologías.

Con una importante convocatoria de empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes, la primera edición de Pilares dejó en el arranque un mensaje compartido: la inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, sino una herramienta del presente cuyo verdadero impacto dependerá de la capacidad de las personas, las empresas y las instituciones para aprender, innovar y trabajar de manera conjunta.

Fotos: Diario de Cuyo.