    • 25 de junio de 2026 - 19:32

    Cacique Angaco 2026: el nuevo desafío para el MTB de San Juan

    La Cacique Angaco se correrá el próximo 19 de Julio y ha generado enorme expectativa entre los bikers de toda la provincia.

    Imponente. La Cacique Angaco tiene un trazado especial con senderos del cerro Pie de Palo.

    Imponente. La Cacique Angaco tiene un trazado especial con senderos del cerro Pie de Palo.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Hay clásicas que se ganan su espacio solas. En el mapa del año del Mountain Bike de San Juan, la Cacique Angaco se posiciona como una de las carreras más convocantes y con enorme expectativa previa. Se viene julio, se viene una de las carrreras más convocantes en un trazado sensacional.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con fecha de realización para el domingo 19 de Julio próximo, la prueba que organiza el club MTB Angaco-San Martín ya tiene todo resuelto y preparado con la demarcación del circuito y las inscripciones abiertas.

    La quintea edición de esta competencia de Mountain Bike de modalidad XC, es organizada por MTB SAN MARTIN-ANGACO y está incluida como la segunda fecha del Campeonato Copa Brisson 2026.

    La Cacique Angaco tiene epicentro en las inmediaciones al Paraje Religioso Medalla Milagrosa en el distrito El Bosque, departamento de Angaco. Cuenta con un trazado estrátegico de senderos y huellas recorriendo lugares cargados de historia (petroglifos) y paisajes unicos de la Sierra de Pie de Palo.

    Dicha prueba tiene dos recorridos para los experimentados 40km, con la confirmación de ciclistas de la vecina provincia de Mendoza. Y para quienes estan comenzando con dicha actividad de ciclismo de montaña 30km. Tambien se realizará la competencia para los más chicos tanto nenas como varones desde los 3 años.

    Las inscripciones se encuentran abiertas, se pueden contactar por las redes sociales: MTB San Martin-Angaco ó al teléfono 2645136956 para más información.

    Una de las pruebas que se ganó preferencias en el pelotón de los bikers de montaña que prometen superar los 300 de la edición 2025.

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