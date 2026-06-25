Murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino y medallista olímpico en Seúl 1988

Tenía una destacada trayectoria como jugador y entrenador de la Selección argentina. La Federación del Voleibol Argentino confirmó que falleció este jueves tras una larga lucha contra una grave enfermedad.

El vóley argentino atraviesa una jornada de profundo pesar. La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) confirmó este jueves 25 de junio el fallecimiento de Daniel Castellani, una de las figuras más influyentes en la historia de este deporte en el país, luego de una larga lucha contra una grave enfermedad.

"Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados", expresó la entidad en un comunicado oficial.

Daniel Castellani: su legado Castellani dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha. Como jugador integró la inolvidable generación de la década del '80 que consiguió la medalla de bronce en el Mundial de 1982 y alcanzó uno de los mayores hitos del deporte argentino con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Su vínculo con la Selección argentina continuó desde el banco de suplentes. Como entrenador del equipo masculino obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, además de desarrollar una extensa y exitosa carrera en algunas de las ligas más importantes del mundo.

En los últimos años volvió a ponerse al servicio del seleccionado nacional al integrar el cuerpo técnico de Las Panteras, aportando toda su experiencia y conocimiento al crecimiento del voleibol femenino.