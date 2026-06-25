    • 25 de junio de 2026 - 18:53

    Murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino y medallista olímpico en Seúl 1988

    Tenía una destacada trayectoria como jugador y entrenador de la Selección argentina. La Federación del Voleibol Argentino confirmó que falleció este jueves tras una larga lucha contra una grave enfermedad.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El vóley argentino atraviesa una jornada de profundo pesar. La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) confirmó este jueves 25 de junio el fallecimiento de Daniel Castellani, una de las figuras más influyentes en la historia de este deporte en el país, luego de una larga lucha contra una grave enfermedad.

    Leé además

    japon y suecia empatan 0 a 0 en un partido clave por la clasificacion a 16avos de final del mundial

    Japón y Suecia empatan 0 a 0 en un partido clave por la clasificación a 16avos de final del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imponente. La Cacique Angaco tiene un trazado especial con senderos del cerro Pie de Palo.

    Cacique Angaco 2026: el nuevo desafío para el MTB de San Juan

    Por Ariel Poblete

    "Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados", expresó la entidad en un comunicado oficial.

    Daniel Castellani: su legado

    Castellani dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha. Como jugador integró la inolvidable generación de la década del '80 que consiguió la medalla de bronce en el Mundial de 1982 y alcanzó uno de los mayores hitos del deporte argentino con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

    Su vínculo con la Selección argentina continuó desde el banco de suplentes. Como entrenador del equipo masculino obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, además de desarrollar una extensa y exitosa carrera en algunas de las ligas más importantes del mundo.

    En los últimos años volvió a ponerse al servicio del seleccionado nacional al integrar el cuerpo técnico de Las Panteras, aportando toda su experiencia y conocimiento al crecimiento del voleibol femenino.

    Desde la FeVA destacaron que Castellani fue "un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha" y remarcaron que su legado, sus enseñanzas y su calidad humana permanecerán para siempre en la memoria del deporte argentino. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ambiente del vóley, que despide a uno de sus máximos referentes históricos.

    El posteo de la FEVA

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san martin sumo su primer refuerzo para la segunda rueda: es delantero y llega desde el futbol peruano

    San Martín sumó su primer refuerzo para la segunda rueda: es delantero y llega desde el fútbol peruano

    Por Vanessa Chaparro
    argentina prepara un equipo alternativo para enfrentar a jordania: scaloni define si juega messi

    Argentina prepara un equipo alternativo para enfrentar a Jordania: Scaloni define si juega Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    costa de marfil hizo historia: vencio a curazao y se clasifico por primera vez a 16avos de final del mundial

    Costa de Marfil hizo historia: venció a Curazao y se clasificó por primera vez a 16avos de final del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ecuador dio el golpe: vencio a alemania y se clasifico a los 16avos de final del mundial

    Ecuador dio el golpe: venció a Alemania y se clasificó a los 16avos de final del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo