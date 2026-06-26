Escándalo en San Juan: Mateo Kalejman respondió acusaciones de lavado de dinero.

Mateo Kalejman , uno de los empresarios jóvenes más conocidos de San Juan y también ciclista profesional, publicó un video en sus redes sociales para contar una situación que, según relató, vivió días atrás mientras tomaba un café y que terminó convirtiéndose en un fuerte descargo contra quienes difunden rumores.

El dueño de una cadena de locales de electrónica aseguró que escuchó una conversación en la que una persona afirmaba que sus negocios serían un "lavadero". Lejos de dejar pasar el comentario, decidió acercarse.

" Estaba el otro día sentado en un café. Escuché, evidentemente el que estaba sentado atrás mío no se dio cuenta que era yo. Escuché que decía: 'Eso que tiene el Kalejman es un lavadero', no sé qué. Me acerqué y le dije: 'Yo soy Kalejman'. Y se quedó callado, no me dijo absolutamente nada ", contó.

El empresario aseguró que ese episodio lo llevó a reflexionar sobre las críticas que reciben quienes logran crecer con sus emprendimientos.

" Yo pienso, tan mediocre puede ser la gente para estar hablando de alguien más. La verdad no me importa la vida de nadie. Me fijo en mejorar yo, en crear lo mío, en mejorar mi negocio, en mejorar mis cosas, en mejorar en el deporte. Y la gente se pone a hablar de la vida de los demás ", expresó.

Además, sostuvo que muchas veces el éxito económico despierta sospechas injustificadas.

"Si te dicen que estás haciendo cosas ilícitas o algo por el solo hecho de que te vaya más o menos bien en tu negocio, seguí por ese camino porque significa que te está yendo bien", afirmó.

Junto al video, Kalejman también dejó un mensaje escrito en el que aclaró que no considera que toda la sociedad actúe de esa manera, aunque sí cuestionó a quienes, según él, intentan desacreditar el crecimiento ajeno.

"Aclaro antes de empezar: no toda la gente es así, hay mucha gente buena. Pero también hay muchos que sí", escribió.

Luego agregó: "Y a esos les digo: el día que empiecen a hablar de vos diciendo que hacés algo ilícito, y vos sabés que no lo hacés, no te frenes. Seguí por ahí. En el 90% de los casos significa que estás haciendo las cosas muy bien. La gente que no se anima a nada necesita inventar algo para justificar por qué a vos le va bien. Si no hablan, no estás creciendo lo suficiente", concluyó.