San Juan se prepara para una nueva edición del Festival del Orgullo en el Centro Cultural Conte Grand

El Mes del Orgullo en San Juan cerrará con un festival que incluirá hasta una batalla Drag Queen.

La comunidad LGBTIQ+ y todos los sanjuaninos se prepara para vivir una de las jornadas más coloridas, artísticas y culturales del año. El próximo domingo 28 de junio, el Centro Cultural Conte Grand (CCCG) será epicentro del Festival del Orgullo que ya se consolidó en la agenda cultural e identitaria de San Juan tras años de sostenida trayectoria.

Juan Manuel Marcó, productor general del festival, dijo que la propuesta de este año promete ir mucho más allá de la celebración, planteando una jornada integral que fusiona la visibilización y el encuentro comunitario a través de actividades artísticas, productivas, culturales y sociales. El festival busca no sólo festejar la diversidad, sino también potenciar la economía local y el arte emergente en un espacio de expresión libre.

La grilla de artistas en el festival en San Juan Las naves del Conte Grand albergarán una importante feria de emprendedores locales, transformándose en una vidriera clave para la autogestión y la producción regional. A lo largo de la tarde, el escenario principal se encenderá con una grilla repleta de talento que incluirá cuerpos de bailarines, intervenciones teatrales y música en vivo con artistas de la escena local: Dj Derente, Agitando el nido, Shadow, Pandora, Dani Love, Nahir Carrión, Host Marcela Rouge, Fiesta Bloom, Templo del Pop.

Batalla con trascendencia nacional Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche será, sin dudas, la gran Batalla Drag Queen. Este certamen de despliegue escénico, maquillaje y talento desbordante tendrá un condimento federal muy importante: quien se consagre con la corona local obtendrá el pase directo para representar a la provincia de San Juan en la prestigiosa Batalla Nacional Social Drag, que se llevará a cabo en la provincia de Tucumán.

Para que nadie se quede afuera de esta gran movilización cultural, el festival contará con una cobertura tecnológica sin precedentes. El reconocido canal de streaming Dame TV transmitirá en vivo y en directo todo lo que suceda el 28 de junio, llevando las performances, shows y entrevistas a las pantallas de todos los sanjuaninos. La invitación está hecha para vivir una tarde de orgullo, arte y comunidad en el corazón de la capital.