Este es el pronóstico del tiempo en San Juan para el viernes 26 de junio

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada fría al comenzar el día y con un leve ascenso de la temperatura durante la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada y no se esperan precipitaciones.

La temperatura mínima será de 0°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Durante la mañana, el viento predominará del noroeste de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, se espera el momento más templado del día, con 15°C, cielo parcialmente nublado y viento del sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 12°C, con viento del sur de entre 13 y 22 km/h y sin probabilidad de lluvias.

Pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.