El repartidor registró el recorrido desde que ingresó al lugar hasta que encontró la habitación donde debía entregar la comida. El video viral desató una ola de comentarios en las redes.

Viral en San Juan: un delivery llevó un pedido a un hotel alojamiento y filmó todo.

Las situaciones inesperadas forman parte del día a día de quienes trabajan haciendo repartos, pero esta vez un delivery terminó convirtiéndose en protagonista de un video que rápidamente se volvió viral entre usuarios de San Juan.

Todo ocurrió cuando el joven aceptó un pedido de comida y, al llegar al destino, descubrió que debía ingresar a un hotel alojamiento para completar la entrega.

Lejos de ocultarlo, el motovlogger @vecinorider decidió grabar toda la experiencia. En las imágenes se lo ve recorriendo los pasillos del lugar mientras busca la habitación indicada por la aplicación, en una escena que generó cientos de bromas entre los usuarios.

Tras recorrer algunos metros y mirar la numeración de las habitaciones, finalmente encontró la número 16, entregó el pedido sin inconvenientes y dio por terminada la misión.

El video no tardó en viralizarse y cosechó miles de reproducciones, además de una catarata de comentarios cargados de humor. Muchos usuarios destacaron que el joven se tomó la situación con naturalidad, mientras que otros aprovecharon para bromear sobre las insólitas experiencias que suelen vivir quienes trabajan realizando entregas a domicilio.