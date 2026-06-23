Video viral: un perro mordió a un motociclista frente a la Plaza 25 de Mayo

Lo que iba a ser una tarde de festejos por una nueva victoria de la Selección Argentina terminó convirtiéndose en un momento viral en San Juan .

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El protagonista fue Nahuel Pérez , conocido en redes sociales como @el_nawex , un motovlogger sanjuanino que suele compartir videos de sus recorridos y aventuras a bordo de su característica Rouser roja.

Tras el triunfo de Argentina sobre Austria en el Mundial 2026 , Nahuel salió a recorrer el centro sanjuanino para sumarse a los festejos. Como suele hacer, llevaba una cámara registrando todo el trayecto.

Sin embargo, al pasar por la zona de la Plaza 25 de Mayo , ocurrió algo que no esperaba.

En las imágenes se observa cómo uno de los perros callejeros que habitualmente merodean por el principal paseo de la ciudad se acerca repentinamente a la moto y alcanza a morderle la pierna izquierda.

La reacción del motociclista fue inmediata y quedó registrada por el micrófono de la cámara. “¡Ay la ch**, qué perro c***, qué hijo de p***!”, se escucha decir apenas siente el mordisco.

El episodio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el video comenzara a circular entre usuarios sanjuaninos, que rápidamente compartieron la publicación entre risas, sorpresa y comentarios sobre los perros que suelen permanecer en la plaza.

El video viral