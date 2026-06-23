    • 23 de junio de 2026 - 09:42

    Video viral: un perro mordió a un motociclista frente a la Plaza 25 de Mayo

    El momento quedó grabado por la cámara que llevaba en su casco. Había salido a festejar el triunfo de Argentina en el Mundial cuando ocurrió la inesperada escena.

    PERRO MORDIDA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que iba a ser una tarde de festejos por una nueva victoria de la Selección Argentina terminó convirtiéndose en un momento viral en San Juan.

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    El protagonista fue Nahuel Pérez, conocido en redes sociales como @el_nawex, un motovlogger sanjuanino que suele compartir videos de sus recorridos y aventuras a bordo de su característica Rouser roja.

    Sin embargo, al pasar por la zona de la Plaza 25 de Mayo, ocurrió algo que no esperaba.

    En las imágenes se observa cómo uno de los perros callejeros que habitualmente merodean por el principal paseo de la ciudad se acerca repentinamente a la moto y alcanza a morderle la pierna izquierda.

    La reacción del motociclista fue inmediata y quedó registrada por el micrófono de la cámara. “¡Ay la ch**, qué perro c***, qué hijo de p***!”, se escucha decir apenas siente el mordisco.

    El episodio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el video comenzara a circular entre usuarios sanjuaninos, que rápidamente compartieron la publicación entre risas, sorpresa y comentarios sobre los perros que suelen permanecer en la plaza.

    El video viral

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