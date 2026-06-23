Tela blanca colgada de la ventanilla de un vehículo: el inquietante significado

Ver un trozo de tela blanca colgado de la ventana, la manija o la antena de un auto detenido en plena ruta puede generar dudas. En algunos lugares, ese gesto significa que el vehículo sufrió una avería y que su conductor necesita asistencia.
Suele ser una señal informal de avería en el auto o pedido de ayuda.
Ver un trozo de tela blanca colgado de la ventana, la manija o la antena de un auto detenido en plena ruta puede generar dudas. En algunos lugares, ese gesto significa que el vehículo sufrió una avería y que su conductor necesita asistencia.
La tela también puede indicar que el dueño tuvo que alejarse para buscar ayuda y no abandonó definitivamente el auto. Su función es llamar la atención de policías, servicios de emergencia y otros conductores.
La práctica aparece documentada en manuales de conducción de Estados Unidos. Se recomienda, ante una avería, sacar el vehículo de la calzada, atar una tela blanca a la manija izquierda o a la antena y levantar el capó.
El objetivo es distinguir un vehículo averiado que necesita ayuda de uno simplemente abandonado o detenido por otro motivo.
En Argentina, la tela blanca no forma parte de la señalización reglamentaria nacional para vehículos detenidos. Por eso, puede interpretarse como una señal informal de emergencia, pero no reemplaza las medidas obligatorias.
La Ley Nacional de Tránsito establece que la detención de un vehículo sobre la calzada o la banquina por una situación imprevista debe advertirse inmediatamente con balizas reglamentarias.
Lo primero es intentar salir completamente de la calzada y detenerse lo más lejos posible del tránsito. Después se deben encender las luces intermitentes y colocar las balizas portátiles.
La reacción correcta no es frenar de golpe. Conviene reducir la velocidad de manera progresiva, aumentar la distancia y observar si hay personas cerca del auto o dentro de él.
Si el vehículo quedó en un lugar peligroso o parece haber una emergencia, se puede avisar a la policía, al servicio vial o al número de emergencias correspondiente. Detenerse solo es recomendable cuando existe un lugar seguro y no se crea un segundo peligro.
La tela blanca no autoriza a estacionar durante horas ni evita que el vehículo sea removido. Tampoco reemplaza la asistencia mecánica ni las obligaciones de seguridad.
Su significado depende del contexto y del país. Por eso, debe entenderse como una posible señal de ayuda, no como un código vial universal.