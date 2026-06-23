    • 23 de junio de 2026 - 09:49

    Murió un recordado participante de "100% Lucha" a los 57 años

    Tuvo una gran rivalidad con otro participante y su fallecimiento enlutó al mundo de la lucha libre en Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pablo Más Albert, reconocido por interpretar al personaje del Teniente Steven Murphy en el programa televisivo 100% Lucha, murió a los 57 años y enlutó al mundo de la lucha libre en Argentina. Se trata del participante que tuvo una recordada rivalidad con Ron Doxon.

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    Más Albert tuvo gran popularidad a partir de 2006 con el personaje del Teniente Steve Murphy, un militar estadounidense oriundo de Utah que, según la historia del programa, había desertado del Ejército y buscaba ganar el certamen para regresar a su país.

    En tanto, el luchador se consagró en 100% Lucha en un torneo relámpago de parejas con McFloyd en 2007. Además, tuvo una gran rivalidad con Ron Doxon, otra figura central del programa, quien supuestamente integraba las fuerzas de seguridad de Estados Unidos e intentaba administrar sus movimientos.

    Pablo M&aacute;s Albert.

    Pablo Más Albert.

    En este marco, dejó de integrar el certamen en 2008 y se incorporó a Guerreros del Ring y encabezó el piloto de Show Catch en 2011, donde sumó un personaje conocido como La Bestia.

    Por su parte, el exparticipante Vicente Viloni lo despidió en las redes sociales: "Lo siento tanto amigo mío. No tengo palabras estoy destrozado, que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mi. Se va parte de mi vida. Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre".

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