Viral: se mordió el labio por estrés, pensó que era herpes y el diagnóstico fue sífilis

Shadia Brigitte, residente de Bahía Blanca, se volvió viral tras compartir cómo una herida en el labio que no cicatrizaba derivó en un diagnóstico de sífilis . Lo que inicialmente fue atribuido al estrés y a una lesión por morderse de forma involuntaria , terminó exponiendo una realidad sanitaria que afecta a miles de argentinos.

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Todo comenzó a principios de abril de 2026, cuando la joven se lastimó el labio debido a la ansiedad . “Siempre tuve la costumbre de morderme el labio, pero esa vez me mordí hasta lastimarme”, relató la protagonista sobre el origen de la lesión.

Ante el crecimiento de la ampolla, Shadia realizó dos consultas médicas donde le diagnosticaron herpes de manera visual . Sin embargo, ni las cremas ni los comprimidos recetados inicialmente lograron frenar el avance de la herida.

Tras semanas de incertidumbre, un cirujano maxilofacial solicitó una biopsia y análisis de sangre . Durante la espera, Shadia manifestó temor a un cuadro oncológico debido a antecedentes familiares: “Fue como pelear contra mi propia mente”.

Se mordió el labio por estrés, pensó que era herpes y el diagnóstico fue sífilis: el caso que se volvió viral (Foto: gentileza Shadia Brigitte)

Al recibir el resultado positivo de sífilis, la joven entró en shock. “Me quedé en blanco. Pensé: ‘me voy a morir’, pero el especialista me explicó que la bacteria se eliminaría con el tratamiento adecuado”, recordó sobre aquel momento.

El tratamiento indicado por los médicos consiste en aplicaciones de penicilina durante tres semanas. Según explicaron los profesionales, este procedimiento permitirá eliminar por completo la bacteria del organismo de la joven.

Cifras récord en Argentina

El caso de Brigitte no es aislado, ya que coincide con una tendencia creciente reportada por las autoridades sanitarias. Según el último boletín epidemiológico nacional, se confirmaron 19.732 casos de sífilis hasta la semana 11 de mayo de 2026.

Este dato marca un incremento significativo frente al periodo 2022-2025, donde se habían registrado 10.449 contagios en el mismo lapso. La joven decidió compartir su experiencia en redes sociales para fomentar la prevención y la educación sexual.

“Es fundamental empezar en las escuelas y hacer más campañas porque nadie está exento”, concluyó la joven, quien ahora utiliza su plataforma para concientizar sobre la importancia de los controles médicos preventivos.

El relato de Shadia Brigitte

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