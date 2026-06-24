Los mejores memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena en el Brasil-Escocia del Mundial

Vó Bahiana advirtió que una nave abduciría a jugadores y espectadores en Miami; las redes estallaron de memes.

Mientras Vinícius Júnior anotaba un doblete y Brasil goleaba 2-0 a Escocia este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, las redes sociales libraban otro partido: la profecía viral de Vó Bahiana, una clarividente brasileña que había advertido que una nave extraterrestre aparecería en pleno encuentro del Grupo C del Mundial 2026 y abduciría a cientos de personas, entre ellas a las propias estrellas de la Seleção.

Vó Bahiana, cuyo nombre real es Elisângela de Souza y que acumula más de 24 millones de seguidores en Instagram, publicó semanas atrás un video en el que, visiblemente afectada, describió una visión recurrente: una nave espacial descendía sobre el estadio de Miami durante el partido, abducía a los futbolistas desde el césped y luego llegaba una segunda aeronave de dimensiones colosales que se llevaba a miles de espectadores de las tribunas. “Vi muchos gritos, mucho llanto y sufrimiento”, declaró la vidente en su publicación. Entre las supuestas víctimas del evento paranormal, mencionó de manera explícita a Neymar y a Vinícius Júnior, las dos figuras más reconocidas de la selección brasileña.

La advertencia no tardó en volverse tendencia. Con la llegada de la fecha señalada, el video recuperó fuerza en X, TikTok e Instagram, y la comunidad digital respondió con una ola de montajes generados por inteligencia artificial, memes y comentarios irónicos. El espectáculo paralelo de los ovnis se consolidó como el tema más comentado de la jornada más allá del fútbol. Algunos usuarios vincularon la predicción con supuestas profecías de la mística búlgara Baba Vanga sobre fenómenos extraños en grandes eventos deportivos durante 2026, aunque ninguna de esas conexiones cuenta con registros verificables.