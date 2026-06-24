    • 24 de junio de 2026 - 21:55

    Los mejores memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena en el Brasil-Escocia del Mundial

    Vó Bahiana advirtió que una nave abduciría a jugadores y espectadores en Miami; las redes estallaron de memes.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras Vinícius Júnior anotaba un doblete y Brasil goleaba 2-0 a Escocia este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, las redes sociales libraban otro partido: la profecía viral de Vó Bahiana, una clarividente brasileña que había advertido que una nave extraterrestre aparecería en pleno encuentro del Grupo C del Mundial 2026 y abduciría a cientos de personas, entre ellas a las propias estrellas de la Seleção.

    Leé además

    los mejores memes del triunfo de argentina ante austria: de messi en modo palermo a la aparicion de shakira

    Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira
    la emotiva carta de un fanatico de 8 anos para messi en su cumpleanos: gracias por acompanar mi infancia

    La emotiva carta de un fanático de 8 años para Messi en su cumpleaños: "Gracias por acompañar mi infancia"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vó Bahiana, cuyo nombre real es Elisângela de Souza y que acumula más de 24 millones de seguidores en Instagram, publicó semanas atrás un video en el que, visiblemente afectada, describió una visión recurrente: una nave espacial descendía sobre el estadio de Miami durante el partido, abducía a los futbolistas desde el césped y luego llegaba una segunda aeronave de dimensiones colosales que se llevaba a miles de espectadores de las tribunas. “Vi muchos gritos, mucho llanto y sufrimiento”, declaró la vidente en su publicación. Entre las supuestas víctimas del evento paranormal, mencionó de manera explícita a Neymar y a Vinícius Júnior, las dos figuras más reconocidas de la selección brasileña.

    La advertencia no tardó en volverse tendencia. Con la llegada de la fecha señalada, el video recuperó fuerza en X, TikTok e Instagram, y la comunidad digital respondió con una ola de montajes generados por inteligencia artificial, memes y comentarios irónicos. El espectáculo paralelo de los ovnis se consolidó como el tema más comentado de la jornada más allá del fútbol. Algunos usuarios vincularon la predicción con supuestas profecías de la mística búlgara Baba Vanga sobre fenómenos extraños en grandes eventos deportivos durante 2026, aunque ninguna de esas conexiones cuenta con registros verificables.

    Los mejores memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año.

    Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cada vez mas personas reemplazan el papel higienico por una opcion mas eficiente y saludable

    Cada vez más personas reemplazan el papel higiénico por una opción más eficiente y saludable

    Por Redacción Diario de Cuyo
    se cayeron facebook, instagram y whatsapp: que paso y cuando vuelven a funcionar

    Se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp: qué pasó y cuándo vuelven a funcionar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    vinagre blanco y pisos: el consejo de los expertos para el invierno

    Vinagre blanco y pisos: el consejo de los expertos para el invierno

    Por Redacción Diario de Cuyo