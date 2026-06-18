Último Mundial de Messi: para la mayoría de los sanjuaninos, pesa más ser contemporáneo a la leyenda que la tristeza porque se acaba una era

Una encuesta realizada por Diario de Cuyo reflejó el sentimiento de los sanjuaninos ante la despedida mundialista de Lionel Messi.

ÚLa cuenta regresiva para el adiós de Lionel Messi a los Mundiales ya genera emociones encontradas entre los fanáticos del fútbol. En ese contexto, Diario de Cuyo consultó a sus lectores qué les genera saber que la Copa del Mundo 2026 será la última del capitán de la Selección argentina, y los resultados dejaron una conclusión clara: el orgullo supera a la nostalgia.

De acuerdo con la encuesta publicada en la web del diario, la opción más elegida fue "Alegría porque fui contemporáneo", que obtuvo el 42% de los votos, equivalente a 5.452 participantes. El dato refleja que una gran parte de los lectores valora haber podido disfrutar en vivo de la carrera del futbolista que condujo a Argentina a la conquista del Mundial de Qatar 2022 y que es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos.

En segundo lugar quedó la opción "Mucha tristeza", con el 33,4% de los votos y un total de 4.333 respuestas. Este resultado evidencia el impacto emocional que genera la inminente despedida de Messi de la máxima competencia del fútbol, luego de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste.

Por último, el 24,6% de los participantes, es decir 3.191 lectores, manifestó sentir indiferencia ante el hecho de que esta sea la última participación mundialista del rosarino.

En total, la consulta reunió 12.976 votos, una cifra que muestra el enorme interés que sigue despertando Messi entre los sanjuaninos y los lectores del diario.