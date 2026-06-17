Dibu Martínez habló con Diario de Cuyo del gol que le anularon a Argelia y bromeó con la presencia de La Mona Jiménez

Tras la victoria 3-0 de Argentina en el debut mundialista, el arquero analizó la jugada más peligrosa que sufrió en el partido y también se refirió al cantante cordobés que estuvo en las tribunas.

Luego de la contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut por el Grupo J del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez dialogó con Diario de Cuyo y se refirió a una de las jugadas más comentadas del encuentro: el gol convertido por el conjunto africano en el primer tiempo que finalmente fue invalidado.

El arquero argentino, que tuvo poca participación gracias al dominio ejercido por el equipo de Lionel Scaloni, reconoció el mérito del delantero rival en aquella acción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) "Estaba muy solo, me amagó en el segundo palo y definió bien, el mérito es del delantero", expresó Martínez sobre la jugada que terminó anulada y que pudo haber cambiado el desarrollo del partido. "Estaba muy solo, me amagó en el segundo palo y definió bien, el mérito es del delantero", expresó Martínez sobre la jugada que terminó anulada y que pudo haber cambiado el desarrollo del partido.

Más relajado tras el triunfo y el histórico hat-trick de Lionel Messi, el marplatense también fue consultado por la presencia de Carlos "La Mona" Jiménez en el estadio, uno de los invitados especiales que alentó a la Selección desde las tribunas. Nuestro enviado especial le comentó entre risas: "Le podés preguntar por un pasito nuevo". Ante eso, el arquero respondió:

"La verdad que es un ícono en Argentina, nos alegró mucho", señaló. "La verdad que es un ícono en Argentina, nos alegró mucho", señaló.