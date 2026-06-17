    • 17 de junio de 2026 - 09:04

    Dibu Martínez habló con Diario de Cuyo del gol que le anularon a Argelia y bromeó con la presencia de La Mona Jiménez

    Tras la victoria 3-0 de Argentina en el debut mundialista, el arquero analizó la jugada más peligrosa que sufrió en el partido y también se refirió al cantante cordobés que estuvo en las tribunas.

    Dibu Martínez.

    Dibu Martínez.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de la contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut por el Grupo J del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez dialogó con Diario de Cuyo y se refirió a una de las jugadas más comentadas del encuentro: el gol convertido por el conjunto africano en el primer tiempo que finalmente fue invalidado.

    Leé además

    Scaloni junto a Messi.

    Con Messi y el Dibu Martínez como titulares, la Selección argentina ya tiene el 11 para enfrentar a Argelia
    lionel scaloni confirmo que el dibu martinez y julian alvarez estan disponibles para el debut ante argelia

    Lionel Scaloni confirmó que el Dibu Martínez y Julián Álvarez están "disponibles" para el debut ante Argelia

    El arquero argentino, que tuvo poca participación gracias al dominio ejercido por el equipo de Lionel Scaloni, reconoció el mérito del delantero rival en aquella acción.

    "Estaba muy solo, me amagó en el segundo palo y definió bien, el mérito es del delantero", expresó Martínez sobre la jugada que terminó anulada y que pudo haber cambiado el desarrollo del partido. "Estaba muy solo, me amagó en el segundo palo y definió bien, el mérito es del delantero", expresó Martínez sobre la jugada que terminó anulada y que pudo haber cambiado el desarrollo del partido.

    Más relajado tras el triunfo y el histórico hat-trick de Lionel Messi, el marplatense también fue consultado por la presencia de Carlos "La Mona" Jiménez en el estadio, uno de los invitados especiales que alentó a la Selección desde las tribunas. Nuestro enviado especial le comentó entre risas: "Le podés preguntar por un pasito nuevo". Ante eso, el arquero respondió:

    "La verdad que es un ícono en Argentina, nos alegró mucho", señaló. "La verdad que es un ícono en Argentina, nos alegró mucho", señaló.

    Argentina comenzó su camino en la defensa del título con una actuación convincente y una noche inolvidable de Messi, autor de los tres goles frente a Argelia.

    • Rodrigo Nacif - enviado especial de Diario de Cuyo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Dibu Martínez mantiene en alerta al cuerpo técnico, ¿llegará en condiciones?

    A días del debut en el Mundial 2026, un gesto de dolor de Dibu Martínez generó preocupación en la Selección

    juventus avanza por el dibu martinez: la oferta millonaria que evalua aston villa

    Juventus avanza por el Dibu Martínez: la oferta millonaria que evalúa Aston Villa

    Lionel Messi, máximo goleador de los mundiales.

    ¿Por qué motivo personal lloró Lionel Messi? La palabra del capitán

    Los tres goles de Messi en los medios internacionales.

    La prensa mundial se rindió ante Messi tras su exhibición en el debut de Argentina: "Histórico", "eterno" y "brutal"

    Por Redacción Diario de Cuyo