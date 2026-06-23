El exembajador de Estados Unidos Marc Stanley elogió a San Juan desde Dallas: "Es una provincia realmente extraordinaria"

Marc Stanley, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Argentina durante la administración de Joe Biden entre 2022 y 2025, volvió a poner a San Juan en el centro de la escena al definirla como una provincia “realmente extraordinaria” y con un potencial de crecimiento comparable al que experimentó Neuquén con el desarrollo de Vaca Muerta.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el diario La Nación desde Dallas donde el exdiplomático agasajó a periodistas argentinos que se encuentran en plena cobertura del Mundial 2026. Stanley repasó su paso por el país, habló sobre la actualidad política argentina y recordó algunas de las provincias que visitó durante su gestión.

Stanley aseguró haber sido el primer embajador estadounidense en recorrer las 24 jurisdicciones argentinas, experiencia que le permitió conocer de cerca distintas realidades regionales . Sin embargo, destacó que hubo una provincia que lo sorprendió por encima de todas: San Juan.

“Río Negro es maravilloso. También Santa Cruz. Tierra del Fuego o Formosa. Todas son provincias hermosas. Creo que la que más me sorprendió fue la provincia de San Juan, porque no esperaba ver un lugar que estuviera a punto de experimentar un auge como el que tuvo Neuquén hace unos años con Vaca Muerta. San Juan va por el mismo camino con el cobre, su vino y todos sus encantos. Es una provincia realmente extraordinaria”, afirmó.

La referencia al cobre no pasó desapercibida. En los últimos años, San Juan se consolidó como uno de los principales polos mineros del país, con proyectos de gran escala que despertaron el interés de inversores internacionales y que son vistos como una de las grandes apuestas productivas de la próxima década.

Su visita a DIARIO DE CUYO

El vínculo de Stanley con San Juan tuvo uno de sus momentos más visibles el 10 de mayo de 2024, cuando realizó su primera gira oficial por la provincia. En aquella oportunidad visitó la redacción de DIARIO DE CUYO, en el marco de una agenda institucional que incluyó reuniones con autoridades y recorridas por distintos puntos emblemáticos.

La llegada del entonces embajador estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad en el centro sanjuanino, con presencia de efectivos policiales uniformados y de civil, además de restricciones de circulación en las inmediaciones de la redacción.

Durante su paso por la provincia, Stanley destacó especialmente las oportunidades que observaba para la inversión estadounidense en sectores estratégicos como la minería del cobre y la energía solar, dos actividades impulsadas por la gestión de Marcelo Orrego y que consideró claves para el crecimiento económico de San Juan.

Su agenda también incluyó una reunión protocolar con el gobernador Orrego y una visita a la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, donde fue recibido por una familia sanjuanina que participó de las actividades organizadas para el diplomático.

Ahora, ya fuera de funciones y reemplazado por Peter Lamelas como representante de Estados Unidos en Argentina durante la gestión de Donald Trump, Stanley volvió a mencionar a San Juan entre los lugares que más lo impactaron durante su estadía en el país, ratificando la imagen positiva que se llevó de la provincia y de sus perspectivas de desarrollo.