Hugo Vinzio volverá al Centro Cultural Estacion San Martin

Después de más de cuatro décadas de trayectoria artística, Hugo Vinzio Rosselo t vuelve a encontrarse con un lenguaje clave de su obra a través de "Yo Caricare". Esta exposicióm se enmarca en el ciclo Arte en la Ciudad del Municipio de la Capital presentado en el Centro Cultural San Martín .

La muestra reúne pinturas y esculturas que inauguró el viernes 10 de julio de 2026 a las 19:00 horas. La propuesta exhibe obras marcadas por el humor, la observación y la caricatura , reflejando el universo creativo del artista plástico y escritor sanjuanino.

"La ridiculez y la fealdad son los temas de la caricatura que obviamente no tiene que ser fea ni ridícula. Tiene, como todas las artes, la misteriosa obligación de ser grata", es la cita del gran Jorge Luis Borges que se encuentra en el interior del flyer de invitación, que resonará en los espectadores durante la visita.

Según explicó Vinzio a DIARIO DE CUYO , la exposición combina trabajos conocidos con producciones inéditas. Entre las destacadas se encuentra " De Mente ", integrada por esculturas de mediano y pequeño formato realizadas en cerámica, metal y madera, intervenidas con óleos, crayones y acrílicos.

La caricatura ocupa un lugar central en la propuesta. A través de personajes vinculados a la política, el arte y el deporte, Vinzio plantea una mirada crítica y reflexiva sobre la realidad contemporánea, utilizando la ironía, la exageración y la sensibilidad en cada pieza.

"Son obras que proponen reflexionar sobre el presente en el que estamos inmersos. Es un modo de mirar", explicó el artista, quien ha hecho de la observación y el humor herramientas fundamentales de su producción.

Las piezas exhibidas combinan ironía, exageración y sensibilidad, características que han acompañado gran parte de su recorrido creativo y que hoy vuelven a ocupar un lugar protagónico en esta muestra.

El legado de Mario Vinzio en la caricatura

Para Hugo Vinzio, esta muestra tiene una dimensión profundamente personal. El origen de su vínculo con la caricatura se remonta a la infancia y a las obras realizadas por su padre, el artista Mario Vinzio.

El artista reconoce que el origen de su vocación se encuentra en las caricaturas que realizaba su padre. "En aquellas obras se asombraban mis ojos infantiles", recordó. Su padre abandonó luego ese lenguaje para explorar otras formas de expresión, aunque volvió a él en sus últimos trabajos.

"Por todo ello presento un homenaje a ese mito de origen de mi trabajo artístico", señaló Vinzio al explicar el espíritu de la exposición.

"El mito de origen de mi actividad artística está seguramente en las maravillosas caricaturas que realizaba mi padre. En aquella obra se asombraban mis ojos infantiles", recordó.

Con el paso de los años, Mario Vinzio abandonó la caricatura para explorar otros lenguajes artísticos. Sin embargo, retomó ese camino en algunas de sus últimas producciones, una experiencia que dejó una fuerte impronta en la memoria y la formación de su hijo.

Por eso, "Yo Caricare" funciona también como un homenaje a aquella influencia temprana que marcó el rumbo de su vocación artística y su particular modo de ver el mundo.

El significado de "Yo Caricare"

El título elegido para la exposición tiene una explicación histórica y simbólica. La palabra caricatura proviene del término italiano "caricare", que significa cargar, exagerar o sobrecargar.

El concepto comenzó a utilizarse a fines del siglo XVI en Italia para describir representaciones que deformaban o acentuaban ciertos rasgos físicos con fines humorísticos o satíricos.

"Presento un homenaje a ese mito de origen de mi trabajo artístico. 'Yo Caricare' no es otra cosa que reconocerme como caricaturista y rendir tributo a este modo de mirar que abracé hace más de cuarenta años", sostuvo Vinzio. "Presento un homenaje a ese mito de origen de mi trabajo artístico. 'Yo Caricare' no es otra cosa que reconocerme como caricaturista y rendir tributo a este modo de mirar que abracé hace más de cuarenta años", sostuvo Vinzio.

Una identidad artística

Aunque inició estudios de Arquitectura y luego cursó Artes Plásticas y Ciencias de la Comunicación en la UNSJ, Vinzio encontró tempranamente su camino en el dibujo, la pintura y la escultura. Con el tiempo sumó también la escritura y la publicación de libros.

Sin embargo, reconoce que la caricatura siempre fue el territorio al que regresó una y otra vez.

"Confieso que en algún momento de mi vida artística quise migrar a otros caminos expresivos, sin éxito, dado que me sentí incómodo, como quien adopta una identidad falsa", señaló.

Esa certeza es la que atraviesa toda la exposición, concebida como una celebración de la mirada que eligió para interpretar el mundo.

"Quiero creer que mirar al mundo y sus giros de esta manera me ayuda a comprenderlo y a contárselo a los demás de un modo diferente, novedoso y, si se quiere, sorpresivo", reflexionó. Y completó con una frase que resume el espíritu de su trabajo: "La mejor manera de alegrarte a ti mismo es intentar alegrar a alguien más", citó, evocando al escritor Mark Twain. "Quiero creer que mirar al mundo y sus giros de esta manera me ayuda a comprenderlo y a contárselo a los demás de un modo diferente, novedoso y, si se quiere, sorpresivo", reflexionó. Y completó con una frase que resume el espíritu de su trabajo: "La mejor manera de alegrarte a ti mismo es intentar alegrar a alguien más", citó, evocando al escritor Mark Twain.

Todos las datos a tener en cuenta

Muestra: "Yo Caricare"

Artista: Hugo Vinzio

Inauguración: Viernes 10 de julio, 19:00 horas

Lugar: Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre)

Entrada: Libre y gratuita

Permanencia: La exposición podrá recorrerse hasta el próximo 1 de agosto