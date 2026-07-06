Un joven de 18 años comenzó a sentirse mal en un boliche y murió

Un joven de 18 años murió durante la madrugada de este sábado tras descompensarse mientras estaba en el boliche Wabi , ubicado sobre el Acceso Sur, en Mendoza.

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La Justicia investiga las circunstancias del hecho y espera los resultados de las pericias para determinar qué provocó el fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el chico se había reunido con un grupo de amigos desde las 18 del viernes para ver el partido de la Selección argentina. Más tarde cenaron juntos, consumieron bebidas alcohólicas y, cerca de las 2 de la madrugada, ingresaron al local bailable.

Siempre según la investigación, el joven continuó bebiendo dentro del boliche hasta que, pasadas las 4, comenzó a sentirse mal y sufrió una descompensación.

En un primer momento fue asistido por el médico del establecimiento, pero como su cuadro se agravó se solicitó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

El boliche está ubicado en el Acceso Sur de la capital mendocina (Foto: Google Maps).

Cuando llegaron los profesionales de la salud le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador durante aproximadamente 45 minutos. A pesar de los intentos, no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron su muerte en el lugar.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios, que ordenó las primeras medidas para esclarecer el episodio. Entre ellas, dispuso que los amigos que estaban con la víctima prestaran declaración para reconstruir sus últimas horas y conocer qué había consumido antes y durante la salida.

Además, los investigadores aguardarán los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos, que serán determinantes para establecer la causa de la muerte y descartar o confirmar la intervención de otros factores. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del joven ni informaron un resultado preliminar de los exámenes forenses.