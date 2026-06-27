    • 27 de junio de 2026 - 09:56

    Buenas noticias: encontraron sano y salvo al joven que era intensamente buscado en San Juan

    El programa San Juan Te Busca confirmó este sábado el hallazgo del joven de 27 años, quien permanecía desaparecido desde hacia dos días.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa San Juan Te Busca informó este sábado que fue encontrado Nahuel Maximiliano Alaniz, de 27 años, quien era buscado desde el jueves tras haberse denunciado su desaparición.

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    La confirmación fue difundida a través de los canales oficiales del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, donde se comunicó que el joven fue hallado este 27 de junio, poniendo fin al operativo de búsqueda que se había desplegado en los últimos días.

    Desde el organismo informaron el hallazgo mediante una publicación oficial, sin brindar mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado ni sobre su estado de salud.

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