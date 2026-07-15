    • 15 de julio de 2026 - 19:26

    Hallaron a dos jubilados muertos dentro de una vivienda: creen que se intoxicaron

    Un trágico suceso conmocionó Mar del Plata al hallarse dos jubilados sin vida en su vivienda. Investigan posible intoxicación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un conmocionante hecho ocurrió este martes por la mañana cuando dos jubilados fueron encontradas muertos en el interior de una vivienda ubicada en diagonal Alberdi al 2300, en Mar del Plata. Se trata de un hombre de 89 años y una mujer de 86.

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    Según confirmaron fuentes a 0223, al lugar acudieron efectivos policiales y bomberos tras un aviso por la presencia de dos personas que se encontraban en el domicilio.

    Los dos cuerpos fueron hallados en un edificio ubicado en diagonal Alberdi al 2300.

    Los dos cuerpos fueron hallados en un edificio ubicado en diagonal Alberdi al 2300.

    Tras forzar el ingreso al departamento para poder ingresar, constataron que ambos adultos mayores estaban en el interior de la propiedad y yacían sin vida en el piso. Alí, se inició el trabajo correspondiente para determinar las circunstancias del hecho.

    Por su parte, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) también acudió a la propiedad ubicada en el piso 18 de un edificio, para atender a ambos jubilados y confirmar los fallecimientos.

    Más tarde se hizo presente personal de Policía Científica, que realizó las tareas periciales de rigor en la escena. Las primeras versiones dan cuenta de una posible intoxicación por monoxido de carbono, aunque se aguarda la autopsia correspondiente.

    La investigación judicial quedó en manos de la UFI 5 a cargo de Fernando Berlingeri, que buscará establecer la identidad de las víctimas y las causas de los fallecimientos.

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