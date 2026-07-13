Autopsia reveló que taxista hallado muerto pudo ser asesinado: ¿lo mató una mujer?

La muerte de un reconocido taxista de Allen, en Río Negro, dio un giro decisivo en las últimas horas. El informe preliminar de la autopsia determinó que Ricardo Marín , de 72 años, presentaba indicios de violencia y que habría sido asesinado dentro de su vivienda.

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Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal no brindó detalles oficiales sobre las circunstancias del crimen ni confirmó si hay personas detenidas.

Marín fue encontrado sin vida durante la tarde-noche del viernes en su casa de calle Neuquén. Su hijo, un trabajador petrolero que solía visitarlo con frecuencia, fue quien descubrió el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, los investigadores encontraron al hombre en medio de un charco de sangre. Todas las puertas de la vivienda estaban cerradas, por lo que el personal policial tuvo que forzar una de las aberturas para poder ingresar.

A partir de los primeros elementos recolectados por el Gabinete de Criminalística y de distintos testimonios incorporados al expediente, la pesquisa comenzó a orientarse hacia una mujer, señalada como la principal sospechosa.

Allanaron una vivienda y secuestraron prendas

Durante la tarde del sábado, por orden de la fiscal Verónica Villarroel, se realizó un allanamiento en una casa del barrio Tiro de Allen.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias. Los investigadores buscarán establecer si alguno de esos objetos tiene relación directa con la muerte del taxista.

Según la información difundida, los resultados de esos análisis podrían ser determinantes para avanzar con la causa y reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la mujer investigada. Tampoco se confirmó si fue demorada, detenida o si permanece en libertad mientras avanzan las medidas judiciales.

Un operativo con equipos de Allen y Roca

Tras el hallazgo del cuerpo, pasadas las 20 del viernes se desplegó un importante operativo en el sector.

En el lugar trabajaron brigadas y gabinetes de Criminalística de Allen y General Roca, además de efectivos de la Comisaría Sexta, médicos policiales y personal forense.

Los equipos realizaron las primeras pericias, preservaron la escena y relevaron cada sector de la propiedad en busca de huellas, rastros y otros elementos que permitan determinar cómo ocurrió el presunto homicidio.

Uno de los puntos que intentan establecer los investigadores es si el responsable conocía a la víctima y cómo logró entrar y salir de la vivienda, teniendo en cuenta que las puertas estaban cerradas cuando llegó la Policía.

Cuándo fue visto con vida por última vez

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, una hija de Marín lo había visto por última vez el martes, el día en que jugó la Selección Argentina por el Mundial.

Desde entonces, sus familiares no habrían mantenido un contacto reciente con él. Ese período de varios días se convirtió en uno de los aspectos centrales de la investigación.

Los pesquisas buscan reconstruir las últimas actividades del taxista, establecer con quién se comunicó, qué personas estuvieron en su casa y en qué momento se produjo la muerte.

También se analiza la información que pueda surgir de testimonios, cámaras de seguridad y registros telefónicos, entre otras medidas que podrían incorporarse al expediente.

Ricardo Marín era un vecino muy conocido de Allen, donde trabajó durante muchos años como taxista. La noticia de su muerte causó una profunda conmoción entre familiares, amigos, colegas y habitantes de la ciudad.

Sus restos ya fueron entregados a la familia. Mientras tanto, la Justicia continúa trabajando para esclarecer el hecho e identificar a la persona responsable.