Registro de Infractores de San Juan: el detalle de las empresas y las faltas más comunes que vulneran los derechos de los consumidores

DIARIO DE CUYO adelantó hace algunas semanas que Defensa al Consumidor trabajaba para darle forma al Registro de Infractores, una nueva herramienta al alcance de los sanjuaninos para conocer las empresas que fueron multadas y sus faltas antes de contratar un servicio, prestación o adquirir un producto. A días de su puesta en marcha, desde la repartición explicaron cómo será la actualización, quienes se incorporan y las faltas más comunes detectadas.
El Registro de Infractores incluye comercios, empresas de servicios y entidades financieras que recibieron sanciones por distintas irregularidades. “Las empresas entran al registro una vez que tienen una multa firme, la hayan pagado o no”, explicó Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor. Esto quiere decir que toda aquella empresa denunciada que haya agotado las instancias de mediación sin llegar a una solución, quedando en condiciones de ser multada, pasará a ser parte del registro.
El listado se conformó con todas aquellas empresas multadas en los últimos cinco años. Carrizo destacó que por más que la empresa haya cumplido con la multa, refleja un incumplimiento hacia el consumidor, y en ello radica la decisión de mantenerlas en el registro. El desafío de ahora en adelante es que el número no aumente, teniendo en cuenta que conforme la Resolución 125 establece que la actualización será mensual.
Bancos, casas de electrodomésticos y supermercados, entre los rubros que forman parte del Registro de Infractores
Conforme señala el registro, al cual accedió DIARIO DE CUYO y está disponible para todos los consumidores escaneando un QR, en total son 138 las empresas, firmas y compañías que forman parte del listado. Todas ellas infringieron de alguna manera artículos contemplados en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, además de otras normativas provinciales.
Algunas de las irregularidades que se sancionaron con mayor frecuencia son:
- Falta de “Deber de información”, que obliga al proveedor a brindar datos claros, precisos, detallados y de manera gratuita de algún producto o servicio. Ley 24.240 - Art. 4
- “Trato digno”. Prohíbe prácticas abusivas, intimidatorias, humillantes o discriminatorias hacia los consumidores. Es otra de las infracciones que más aparece en el registro. Ley 24.240 - Art. 8bis.
- “Incumplimiento de la oferta o del contrato”. El consumidor puede exigir el cumplimiento, aceptar una prestación equivalente o rescindir el contrato con devolución del dinero y daños si corresponde. Ley 24.240 - Art. 10bis
Además, En supermercados y comercios también aparecen reiteradamente infracciones vinculadas a la Ley 22.802 y a la Resolución 7/2002, relacionadas con rotulado, exhibición de precios y comercialización.
“Todas las provincias lo están trabajando. Es nuevo, lo refuerza mucho la mesa nacional y la idea es que se implemente en todo el país”, precisó Carrizo.
Cómo acceder al Registro de Infractores y qué empresas conocidas forman parte
Dentro de las empresas sancionadas se pueden ver nombres conocidos como American Cars SA; Supermercado Atomo (Santa Lucía); Banco Galicia; Cuyo Viviendas; Movistar; Obra social OSSACRA; Pago Fácil, entre otras.
Para poder acceder a la información del registro, se puede escanear el QR que figura en la imagen.
A continuación, el listado completo del Registro de Infractores de San Juan