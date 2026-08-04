Registro de Infractores de San Juan: el detalle de las empresas y las faltas más comunes que vulneran los derechos de los consumidores

Son 138 las empresas que forman parte del registro, algunas de ellas multinacionales. Entre las faltas más comunes se encuentran trato indigno, practicas abusivas e incumplimientos generales.

DIARIO DE CUYO adelantó hace algunas semanas que Defensa al Consumidor trabajaba para darle forma al Registro de Infractores, una nueva herramienta al alcance de los sanjuaninos para conocer las empresas que fueron multadas y sus faltas antes de contratar un servicio, prestación o adquirir un producto. A días de su puesta en marcha, desde la repartición explicaron cómo será la actualización, quienes se incorporan y las faltas más comunes detectadas.

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El Registro de Infractores incluye comercios, empresas de servicios y entidades financieras que recibieron sanciones por distintas irregularidades. “Las empresas entran al registro una vez que tienen una multa firme, la hayan pagado o no”, explicó Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor. Esto quiere decir que toda aquella empresa denunciada que haya agotado las instancias de mediación sin llegar a una solución, quedando en condiciones de ser multada, pasará a ser parte del registro.

El listado se conformó con todas aquellas empresas multadas en los últimos cinco años. Carrizo destacó que por más que la empresa haya cumplido con la multa, refleja un incumplimiento hacia el consumidor, y en ello radica la decisión de mantenerlas en el registro. El desafío de ahora en adelante es que el número no aumente, teniendo en cuenta que conforme la Resolución 125 establece que la actualización será mensual.

Bancos, casas de electrodomésticos y supermercados, entre los rubros que forman parte del Registro de Infractores Conforme señala el registro, al cual accedió DIARIO DE CUYO y está disponible para todos los consumidores escaneando un QR, en total son 138 las empresas, firmas y compañías que forman parte del listado. Todas ellas infringieron de alguna manera artículos contemplados en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, además de otras normativas provinciales.

Algunas de las irregularidades que se sancionaron con mayor frecuencia son: