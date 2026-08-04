En el primer semestre, alrededor de 500 policías y penitenciarios de San Juan fueron investigados por distintas irregularidades

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas por efectivos policiales y del Servicio Penitenciario de San Juan generan una intensa actividad en la Subsecretaría de Control y Gestión de la Seguridad Pública. Durante el primer semestre el organismo inició alrededor de 500 sumarios administrativos, una cifra que, aunque inferior a la registrada durante el mismo período de 2025, refleja el constante trabajo de control sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad.

Defensa al Consumidor intensifica los controles para retirar de circulación un juguete tóxico antes del Día del Niño

El subsecretario de Control y Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio, explicó a DIARIO DE CUYO que el organismo es el encargado de investigar tanto las denuncias presentadas por particulares como las actuaciones que surgen a partir de informes elevados por la propia Policía o el Servicio Penitenciario. “Son muy variadas las faltas que pueden cometer en el desempeño de sus funciones. Tenemos una cantidad importante de sumarios y tratamos de que no se demore mucho la tramitación" , señaló.

Según precisó el funcionario, el volumen de expedientes mantiene una intensa actividad diaria. Durante el primer semestre se iniciaron alrededor de 500 sumarios, mucho de los cuales se resolvieron y otros están en vías de investigación. Si se comparan los números, durante el mismo periodo del año pasado el organismo estaba en el orden de los 600. Si bien hay una reducción de investigaciones, desde el organismo señalaron que sigue siendo un número elevado; más si se tiene en cuenta que cada sumario representa una posible falta de la fuerza de seguridad.

Villavicencio explicó que las investigaciones no se limitan únicamente a hechos ocurridos durante el horario laboral. La condición de funcionario policial implica mantener el estado policial durante las 24 horas, por lo que determinados episodios de la vida privada también pueden derivar en un sumario administrativo.

"Son faltas cometidas muchas veces en el ejercicio de las funciones o en actuaciones de la vida privada, porque hay que recordar que el funcionario policial es policía las 24 horas del día. A veces protagonizan situaciones en su vida privada que investigamos" , explicó el funcionario.

Entre las situaciones aparecen accidentes protagonizados con vehículos oficiales, irregularidades detectadas durante el servicio en dependencias policiales y denuncias por presuntos apremios ilegales. También los casos que se tramitan en la órbita del Poder Judicial avanzan en paralelo en la vía administrativa.

Celeridad investigativa y las sanciones que pueden recibir los policías y penitenciarios de San Juan

Uno de los objetivos del organismo es acelerar la resolución de los expedientes para evitar que permanezcan abiertos durante largos períodos. "Tratamos de que la resolución sea lo más ágil posible. Al personal policial que tiene un sumario le afecta tener uno. Buscamos concluir la investigación con una sanción, un apercibimiento o un archivo", sostuvo.

Si bien el funcionario no contaba con los datos estadísticos, señaló que una gran cantidad de los sumarios resueltos culminaron en sanciones de distinta gravedad.

De acuerdo con Villavicencio, la mayor parte de las investigaciones concluye con algún tipo de sanción disciplinaria. En el caso de las leves o moderadas, se trata de suspensiones de días o sanciones menores; para los casos graves, la suspensión se puede extender hasta 40 días. Por su parte, si se comprueba que el efectivo tanto de la policía como del servicio penitenciario incurrió en una falta gravísima, puede pasar a cesantía o quedar exonerado de la fuerza.

La Subsecretaría elabora un dictamen con una recomendación sobre la medida disciplinaria correspondiente, aunque la decisión final recae sobre la Jefatura de la Policía.

Dónde realizar una denuncia y cómo actúa la Subsecretaría de Control y Gestión

La Subsecretaría de Control y Gestión de la Seguridad Pública se encuentra en Entre Ríos 343 Sur, y atiende de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Cualquier persona que considere haber sido afectada por el accionar de un integrante de la Policía de San Juan o del Servicio Penitenciario puede presentar una queja administrativa, acompañando toda la documentación o pruebas que considere pertinentes. A partir de esa presentación, el organismo inicia la investigación correspondiente. Si el denunciante no tiene pruebas, se puede dejar la queja de todas maneras y quedará en manos del personal del organismo aclarar el inconveniente planteado.

Villavicencio explicó que cada vez que toman conocimiento de un hecho, ya sea por informes internos o por la presentación de un ciudadano, se inicia una investigación administrativa. Incluso si la denuncia se realiza posterior a tomar conocimiento del hecho por distintas vías, se anexa todo en un mismo sumario para una investigación efectiva.