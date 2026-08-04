Taxistas de San Juan presentaron un amparo judicial contra la nueva ley y van contra el Gobierno

El sector de los taxistas en San Juan judicializó su reclamo contra la reciente legislación que regula el transporte de pasajeros en la provincia. En el marco de una conferencia de prensa, referentes del sector confirmaron la presentación formal de un recurso de amparo en el Cuarto Juzgado Civil, a cargo del juez Humberto Conti, con el propósito de frenar la normativa vigente.

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La ofensiva legal está encabezada por el sector gremial —representado entre otros por la figura de Ferreri—, desde donde calificaron a la iniciativa legislativa como "anticonstitucional" y elaborada con graves falencias técnicas.

Lejos de bajar el tono del reclamo, los referentes gremiales dispararon con munición gruesa contra el Poder Legislativo provincial por la redacción de la normativa aprobada.

"Los diputados dejan muchísimo que desear y de leyes no entienden. A nosotros nos parece que es una ley redactada prácticamente por un chico de 14 o 15 años; los errores hasta en la reglamentación que han hecho son tremendos", manifestó walter Ferreri "Los diputados dejan muchísimo que desear y de leyes no entienden. A nosotros nos parece que es una ley redactada prácticamente por un chico de 14 o 15 años; los errores hasta en la reglamentación que han hecho son tremendos", manifestó walter Ferreri

Los argumentos del amparo: choques, licencias y seguros

Durante el contacto con los medios, los impulsores de la acción judicial detallaron los ejes principales sobre los que se sustenta la demanda, apuntando directamente contra los vacíos legales que, según sostienen, expone a toda la sociedad.

Inconstitucionalidad y leyes vulneradas: Desde el sector sostienen que la nueva ley viola los artículos provinciales vinculados a garantías constitucionales, así como normativas de rango nacional, puntualmente la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

El factor de la seguridad vial y las plataformas: Cuestionaron fuertemente la habilitación de aplicaciones como Uber y Didi, vinculándolas a estadísticas alarmantes de siniestralidad a nivel general y advirtiendo sobre la desprotección de los pasajeros ante accidentes fatales.

El problema de las habilitaciones y los seguros: Los taxistas advirtieron que la ley pretende desregular exigencias históricas para la actividad, lo que en la práctica dejaría a los vehículos de aplicaciones operando sin la cobertura de seguros específicos para pasajeros transportados, una exigencia vital que estipula la ley nacional.

Daños, perjuicios y demandas al Estado: Anticiparon que evaluarán contra demandar al Gobierno provincial —al que señalan como "promotor" de las plataformas no habilitadas— en representación de familiares de víctimas que no tienen dónde reclamar indemnizaciones tras siniestros viales en este tipo de vehículos.