Hospitales, CAPS y CIC de San Juan serán parte de una campaña de Test de HPV

La campaña de Test de HPV es organizada por el Ministerio de Educación y se realizará en toda la provincia. Los detalles de los espacios en donde se realizarán los estudios gratuitos.

Con el objetivo de lograr una detección temprana y poder avanzar con tratamientos exitosos, desde el Ministerio de Educación se estará llevando adelante una campaña de tamizaje de Test de HPV, para la detección del Virus del Papiloma Humano, y la prevención del cáncer de cuello de útero. La actividad será totalmente gratuita para mujeres que no cuenten con obra social, y se llevará a cabo en distintos hospitales y centros sanitarios de San Juan.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente que puede afectar a una mujer. Incluso se estima que cuatro de cada cinco personas lo contraen en algún momento de sus vidas. Si bien en la mayoría de los casos las infecciones desaparecen sin generar mayores inconvenientes, algunos tipos de alto riesgo pueden persistir y derivar en distintos tipos de cáncer, siendo el del cuello de útero el más frecuente en mujeres.

El test permite la detección temprana del virus sin necesidad de un estudio invasivo. De esta manera, se puede descubrir la infección antes de que produzca lesiones de gravedad, avanzando hacia un diagnostico oportuno, con un tratamiento y seguimiento adecuado, para no llegar a instancias de gravedad o estado avanzado de la infección. Si bien actualmente existe la vacunación, que es una de las principales herramientas vigentes para prevenir enfermedades vinculadas al virus, hay un sector de la población femenina que no llegó a la inoculación, y es hacia ese grupo a quienes se apunta con estas acciones del parte de Salud.

Es importante destacar que la campaña se realizará en las cinco zonas sanitarias de San Juan, de manera gratuita, sin necesidad de sacar un turno previo, en el horario habitual de atención de cada establecimiento.

Campaña de test de HPV, destinado a mujeres de San Juan Desde el Ministerio de Salud informaron que la campaña está destinada a mujeres mayores de 30 años que no cuenten con cobertura de obra social. Es importante subrayar que quienes se realicen el estudio no deben tener antecedentes de uno similar en los últimos cinco años, para un correcto tamizaje