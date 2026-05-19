Una bailarina sanjuanina conquistó Italia a puro tango y se alzó con la medalla de plata

La bailarina sanjuanina Mara Mansur conquistó Italia al adjudicarse la medalla de plata en el prestigioso concurso MetropoliTango World 2026. Radicada en Europa desde hace más de una década, Mansur lideró "Mariposas Tango Puglia", un innovador grupo coreográfico compuesto íntegramente por mujeres que desafió los estereotipos del circuito milonguero tradicional.

El certamen MetropoliTango World 2026 significó una consagración absoluta para un proyecto que nació desde la pasión y la búsqueda de la identidad. Tras superar cinco exigentes etapas clasificatorias que iniciaron en la ciudad de Bari, el conjunto dirigido por la sanjuanina, integrado por bailarinas italianas y una de Giorgia, se midió con destacados exponentes de la disciplina.

La propuesta de Mara rompió los esquemas habituales de las competencias de tango , tradicionalmente asociadas a la clásica pareja mixta. "Cuando apareció la categoría 'Grupo Coreográfico', decidimos presentarnos. El reglamento decía que debían participar al menos tres parejas, pero no especificaba el sexo de los integrantes, así que nos presentamos las seis", relató en diálogo con DIARIO DE CUYO la bailarina sobre el audaz paso que dieron. El resultado fue este segundo puesto y una enorme recepción del público y los jurados.

"Fuimos sin expectativas, porque el formato de solo mujeres ya representaba una novedad, considerando que el tango generalmente se piensa como una pareja mixta, aunque en los últimos años eso está cambiando", analizó.

El nacimiento de "Mariposas Tango Puglia" no tuvo un fin netamente competitivo, sino estético y social. "El grupo nació originalmente con la idea de realizar un video de tango solo de mujeres, con el mar de fondo aquí en Bari. La intención era mostrar una expresión femenina del tango, no con bailarinas profesionales, sino con mujeres provenientes del tango social y no del escenario ", confesó la directora. Con el tiempo, sus alumnas le tomaron el gusto a la disciplina de los ensayos y decidieron dar el salto hacia los certámenes .

Para Mara, este galardón significó la coronación de una intensa labor de autogestión y docencia en el exterior: "Para mí significa muchísimo. Más allá del resultado, fue un reconocimiento a muchos años de trabajo, de búsqueda y de esfuerzo constante. También fue muy emocionante ver cómo un grupo de mujeres provenientes del tango social pudo llegar tan lejos en una competencia tan importante. Creo que el premio representa también una apertura hacia nuevas formas de interpretar y vivir el tango".

image El combo italiano de tango, liderado por la sanjuanina Mansur, se animó a competir y sorprendió con su propuesta

Gerardo Lecich y Diego Escobar: los aliados

Para alcanzar el podio, la preparación artística requirió de alianzas creativas de primer nivel. El armado coreográfico original contó con el aporte de un reconocido colega. "Llamamos a Diego Escobar, que en ese momento estaba en Italia. Él, al igual que yo, tiene una visión muy profunda del tango como expresión emocional y no solamente estética o técnica, y así creamos una coreografía que habla de transformación, sensibilidad y fuerza femenina", explicó Mara.

Sin embargo, para la instancia decisiva, la directora decidió redoblar la apuesta incorporando sus raíces y la experiencia de su mentor en San Juan. "Para la final, quería crear algo que sorprendiera al jurado. Entonces realicé una modificación incorporando una fusión de tango, milonga y un toque de candombe. Para eso también le pedí a Gerardo Lecich su aporte artístico, brindando su mirada y sensibilidad dentro del proceso creativo, ayudando a desarrollar detalles expresivos y la construcción escénica de la obra". Así, el triunfo combinó el talento local de las intérpretes con la histórica impronta de la danza sanjuanina.

De los escenarios de San Juan a las milongas de Puglia

El camino que llevó a Mansur a convertirse en una embajadora del tango en el sur de Italia comenzó en San Juan. Aunque posee una sólida formación académica formal, la danza siempre fue su brújula. "Soy Licenciada en Administración de Empresas y me surgió una oportunidad laboral allá, así que me mudé sin abandonar nunca el tango ni el folclore", recordó sobre sus diez años previos viviendo en Buenos Aires.

Sus primeros pasos en el arte del movimiento se remontan a su infancia sanjuanina: "En San Juan inicié con la danza desde niña y estuve en el Ballet de Juan Carlos Abraham y Violeta Pérez Lobos. Después, por invitación de Marian Abraham, ingresé al Ballet San Juan Nuestro Tiempo de Gerardo Lecich, donde permanecí durante 11 años consecutivos". Esta rica trayectoria en los escenarios locales cimentó las bases de lo que más tarde desplegaría en el Viejo Continente.

Su llegada a Europa ocurrió de manera casi fortuita. "A Italia me fui inicialmente de vacaciones por un mes, a Cerdeña, y terminé quedándome siete meses. Después me transferí definitivamente y actualmente, desde hace 13 años, vivo en la región de Puglia, provincia de Bari", detalló. Las necesidades de la comunidad local transformaron aquellas vacaciones en un proyecto de vida: "Durante ese mes de vacaciones, la gente que sabía que yo bailaba y enseñaba tango me pidió que les diera clases. Así nació esa pequeña escuela y, como en esa zona de Olbia no había maestros de tango, comenzaron a llamarme desde diferentes lugares".

image Mara Mansur, con el tango, de San Juan a Italia

Lo que inició en Olbia con seminarios de fin de semana y festivales continuó expandiéndose hacia el este italiano. "Después de cuatro años me fui de Cerdeña, porque me invitaron a dar clases en Puglia. A la gente le gustó mi manera de enseñar y me fui quedando hasta hoy", señaló sobre su presente. "Soy una maestra de tango, hace varios años ya que vivo en Italia, con mi escuela y eventos", definió.

A pesar de su consolidada carrera en Italia, el vínculo con su tierra natal permanece intacto. Mara Mansur viaja de forma regular a su tierra natal. "Voy todos los años y ahora llegaré en unos días a San Juan. Allí volví a bailar en escenario durante el homenaje a Juan Carlos Abraham, bajo la dirección de Sergio Molini y Gerardo Lecich", destacó. Con los pies en Europa pero el corazón en su origen, concluyó: "Y sí, siempre ando extrañando el Zonda… Claro que me gustaría volver a bailar en San Juan. Forma parte de mi historia, de mi formación y de mis primeros pasos en la danza, así que siempre existe un vínculo emocional muy fuerte que llevo conmigo con orgullo donde vaya".

Momentos del vuelo tanguero de las Mariposas

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