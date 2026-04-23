Mirá cómo se prepara el Museo Franklin Rawson para su apertura monumental

El Museo Franklin Rawson se prepara para una noche histórica este viernes 24 de abril , cuando correrá el telón su primer bloque expositivo de 2026 . Celebrando su 90° aniversario , abrirá la temporada con cuatro propuestas de alto impacto , entre ellas, el esperado regreso del reconocido grupo artístico Mondongo a San Juan.

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En sus redes sociales, el Museo Provincial de Bellas Artes compartió con sus seguidores cómo se prepara para este esperado primer estreno de su año aniversario. Se trata de imágenes donde se observa un trabajo en equipo, donde participan el director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz, curadores, artistas y técnicos. Te contamos de qué se trata cada muestra y te mostramos algunas de esas imágenes.

La inauguración es el 24 de abril, a las 20:30 h, con entrada libre y gratuita La inauguración es el 24 de abril, a las 20:30 h, con entrada libre y gratuita

La Sala 1 será el escenario de "Argentina" , una instalación monumental del colectivo integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha. Esta obra, una de las ventas más significativas del arte nacional, consiste en un paisaje de 45 metros lineales realizado íntegramente en plastilina . A través de 15 paneles, el grupo propone una mirada alternativa sobre la construcción de la identidad nacional, alejándose de la clásica llanura pampeana. Además, se exhibirá por primera vez en el país la Calavera #3 , una pieza inédita que amplía el universo simbólico de la muestra.

En el marco de la gira federal impulsada por Espacio ArtHaus y en articulación con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, llega a San Juan, donde se podrá visitar hasta agosto. Antes estuvo en el Museo Castagnino (Rosario) y luego se trasladará al Museo Emilio Caraffa (Córdoba).

image San Juan es la primera estación 2026 de la gira de "Argentina", impulsada por Espacio ArtHaus.

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image La muestra de Mondongo incluye "Calavera #3", que forma parte de la serie de 12 calaveras que Mondongo realizó en paralelo a la creación de Argentina y que aparecen ocultas en el follaje del Panel 9.

Paisajes, homenajes y fotografía actual

Bajo el título "Futuro antiguo", la Sala 2 recibirá a Max Gómez Canle, quien debuta en San Juan con obras que fusionan soportes clásicos como el granito con técnicas contemporáneas.

Por su parte, la Sala 3 rendirá un emotivo homenaje a Eduardo Esquivel con la muestra "La escritura del territorio", una retrospectiva de este referente sanjuanino que explora el paisaje desde dimensiones afectivas y culturales.

Finalmente, el foyer presentará "Entre la luz y la memoria", una exhibición colectiva que reúne a fotógrafos sanjuaninos residentes en la provincia y el exterior, bajo el proyecto "Itinerarios del arte en San Juan".

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