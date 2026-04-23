    • 23 de abril de 2026 - 22:08

    Mirá cómo se prepara el Museo Franklin Rawson para su apertura monumental

    En su 90 aniversario, el viernes 24 inaugura "Argentina" de Mondongo, junto a obras de Gómez Canle, Esquivel y fotógrafos locales.

    El Museo Franklin Rawson compartió en sus redes los preparativos para la gran inauguración del 24 de abril.

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    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

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    En sus redes sociales, el Museo Provincial de Bellas Artes compartió con sus seguidores cómo se prepara para este esperado primer estreno de su año aniversario. Se trata de imágenes donde se observa un trabajo en equipo, donde participan el director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz, curadores, artistas y técnicos. Te contamos de qué se trata cada muestra y te mostramos algunas de esas imágenes.

    La inauguración es el 24 de abril, a las 20:30 h, con entrada libre y gratuita La inauguración es el 24 de abril, a las 20:30 h, con entrada libre y gratuita

    La imponente "Argentina" de Mondongo

    La Sala 1 será el escenario de "Argentina", una instalación monumental del colectivo integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha. Esta obra, una de las ventas más significativas del arte nacional, consiste en un paisaje de 45 metros lineales realizado íntegramente en plastilina. A través de 15 paneles, el grupo propone una mirada alternativa sobre la construcción de la identidad nacional, alejándose de la clásica llanura pampeana. Además, se exhibirá por primera vez en el país la Calavera #3, una pieza inédita que amplía el universo simbólico de la muestra.

    En el marco de la gira federal impulsada por Espacio ArtHaus y en articulación con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, llega a San Juan, donde se podrá visitar hasta agosto. Antes estuvo en el Museo Castagnino (Rosario) y luego se trasladará al Museo Emilio Caraffa (Córdoba).

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    San Juan es la primera estación 2026 de la gira de

    San Juan es la primera estación 2026 de la gira de "Argentina", impulsada por Espacio ArtHaus.

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    La muestra de Mondongo incluye

    La muestra de Mondongo incluye "Calavera #3", que forma parte de la serie de 12 calaveras que Mondongo realizó en paralelo a la creación de Argentina y que aparecen ocultas en el follaje del Panel 9.

    Paisajes, homenajes y fotografía actual

    Bajo el título "Futuro antiguo", la Sala 2 recibirá a Max Gómez Canle, quien debuta en San Juan con obras que fusionan soportes clásicos como el granito con técnicas contemporáneas.

    Por su parte, la Sala 3 rendirá un emotivo homenaje a Eduardo Esquivel con la muestra "La escritura del territorio", una retrospectiva de este referente sanjuanino que explora el paisaje desde dimensiones afectivas y culturales.

    Finalmente, el foyer presentará "Entre la luz y la memoria", una exhibición colectiva que reúne a fotógrafos sanjuaninos residentes en la provincia y el exterior, bajo el proyecto "Itinerarios del arte en San Juan".

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