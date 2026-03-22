Tragedia en 9 de Julio: al igual que en Ruta 141, el intento de sobrepaso desató la fatalidad en Ruta 20

Una nueva tragedia vial sacude al departamento 9 de Julio y vuelve a poner en foco una maniobra tan riesgosa como frecuente: el sobrepaso en rutas . Tal como ocurrió días atrás en la Ruta 141 , esta vez el intento de adelantar a otro vehículo terminó en un choque frontal con consecuencias fatales en la Ruta Nacional 20.

Tragedia en 9 de Julio: dos autos chocaron en Ruta 20 y murieron tres personas, entre ellas un bebé de 2 años

Un ex policía, una profesora de Educación Física y su pequeña hija, las víctimas fatales de la triple tragedia en 9 de Julio

Se habla de que una pequeña familia de Caucete (tres integrantes) perdió la vida como consecuencia del hecho , aunque resta que este sea confirmado por las fuentes de caso.

Cómo fue la mecánica del siniestro vial que marcó la tragedia en 9 de Julio

El siniestro se registró este sábado 21 de marzo, alrededor de las 19:30, a unos 500 metros al este de calle Caico , según el informe de la UFI de Delitos Especiales.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación , un automóvil Audi TT circulaba por Ruta 20 en sentido oeste cuando fue impactado de frente por un Renault Logan que se desplazaba en sentido contrario . Este último vehículo habría intentado sobrepasar a un camión por el carril izquierdo, invadiendo la mano contraria.

Como consecuencia del impacto, tres personas que viajaban en el Renault Logan fallecieron en el acto. Las víctimas son dos adultos —un hombre y una mujer— y una menor de edad, quienes hasta el momento no han sido identificados oficialmente. Serían una pareja y su pequeña hija, oriundos de Caucete.

El conductor del Audi rojo, Gabriel Núñez, fue derivado a Urgencia del Hospital Guillermo Rawson. Posteriormente fue dado de alta y quedó en calidad de arrestado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 31°, junto a los equipos judiciales que quedaron a cargo de la investigación. Intervinieron en la causa el fiscal coordinador, Roberto Ginsberg; el fiscal Francisco Pizarro; y el ayudante fiscal Pablo Orellano.

El hecho vuelve a encender las alarmas sobre la peligrosidad de los sobrepasos indebidos en rutas sanjuaninas, una de las principales causas de siniestros fatales en la provincia.

La tragedia de Ruta 141

Hace casi una semana, el domingo 15 de marzo, dos camionetas, una Amarok y una Toyota Hilux, chocaron de frente en Ruta 141, en Caucete. Como consecuencia, uno de los conductores murió. Se trata de Mario Marcelo Carrizo, de 68 años, que iba acompañado de su pareja, que sufrió lesiones. Ambos iban a bordo de la Hilux.

Por el hecho quedó imputado y condenado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación un hombre oriundo de La Rioja. Se trata Ángel Sebastián Romero Leo, un empresario, que guiaba la Amarok. Se comprobó que el conductor intentó sobrepasar un camión que trasladaba cal cuando impactó de frente contra la otra camioneta.