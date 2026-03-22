    • 22 de marzo de 2026 - 00:07

    Tragedia en 9 de Julio: al igual que en Ruta 141, el intento de sobrepaso desató la fatalidad en Ruta 20

    En la triple tragedia en 9 de Julio, un Renault Logan intentó sobrepasar a un camión e impactó de frente contra un Audi TT. Sucedió en Ruta.

    La triple tragedia en 9 de Julio estuvo marcada por un intento de sobrepaso.

    La triple tragedia en 9 de Julio estuvo marcada por un intento de sobrepaso.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva tragedia vial sacude al departamento 9 de Julio y vuelve a poner en foco una maniobra tan riesgosa como frecuente: el sobrepaso en rutas. Tal como ocurrió días atrás en la Ruta 141, esta vez el intento de adelantar a otro vehículo terminó en un choque frontal con consecuencias fatales en la Ruta Nacional 20.

    Leé además

    Valeria Pont y Matías Osola, junto con su pequeña hija, fruto de su amor. Las víctimas fatales de la tragedia en 9 de Julio.

    Un ex policía, una profesora de Educación Física y su pequeña hija, las víctimas fatales de la triple tragedia en 9 de Julio
    Un Audi Rojo, uno de los autos involucrados en la tragedia en 9 de Julio. 

    Tragedia en 9 de Julio: dos autos chocaron en Ruta 20 y murieron tres personas, entre ellas un bebé de 2 años

    Cómo fue la mecánica del siniestro vial que marcó la tragedia en 9 de Julio

    Se habla de que una pequeña familia de Caucete (tres integrantes) perdió la vida como consecuencia del hecho, aunque resta que este sea confirmado por las fuentes de caso.

    El siniestro se registró este sábado 21 de marzo, alrededor de las 19:30, a unos 500 metros al este de calle Caico, según el informe de la UFI de Delitos Especiales.

    De acuerdo a los primeros datos de la investigación, un automóvil Audi TT circulaba por Ruta 20 en sentido oeste cuando fue impactado de frente por un Renault Logan que se desplazaba en sentido contrario. Este último vehículo habría intentado sobrepasar a un camión por el carril izquierdo, invadiendo la mano contraria.

    La maniobra terminó en una colisión frontal de gran violencia.

    Como consecuencia del impacto, tres personas que viajaban en el Renault Logan fallecieron en el acto. Las víctimas son dos adultos —un hombre y una mujer— y una menor de edad, quienes hasta el momento no han sido identificados oficialmente. Serían una pareja y su pequeña hija, oriundos de Caucete.

    El conductor del Audi rojo, Gabriel Núñez, fue derivado a Urgencia del Hospital Guillermo Rawson. Posteriormente fue dado de alta y quedó en calidad de arrestado.

    En el lugar trabajó personal de la Comisaría 31°, junto a los equipos judiciales que quedaron a cargo de la investigación. Intervinieron en la causa el fiscal coordinador, Roberto Ginsberg; el fiscal Francisco Pizarro; y el ayudante fiscal Pablo Orellano.

    El hecho vuelve a encender las alarmas sobre la peligrosidad de los sobrepasos indebidos en rutas sanjuaninas, una de las principales causas de siniestros fatales en la provincia.

    La tragedia de Ruta 141

    Hace casi una semana, el domingo 15 de marzo, dos camionetas, una Amarok y una Toyota Hilux, chocaron de frente en Ruta 141, en Caucete. Como consecuencia, uno de los conductores murió. Se trata de Mario Marcelo Carrizo, de 68 años, que iba acompañado de su pareja, que sufrió lesiones. Ambos iban a bordo de la Hilux.

    Por el hecho quedó imputado y condenado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación un hombre oriundo de La Rioja. Se trata Ángel Sebastián Romero Leo, un empresario, que guiaba la Amarok. Se comprobó que el conductor intentó sobrepasar un camión que trasladaba cal cuando impactó de frente contra la otra camioneta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Condenaron a cuatro policías por dejar morir ahogado a un chico que se tiró al río en medio de una persecución policial. 

    Una persecución policial terminó en tragedia cuando un chico se tiró: los condenaron a 10 años de prisión

    tragedia: un nene de 2 anos murio tras caer a un pozo negro mientras jugaba en el patio de su casa

    Tragedia: un nene de 2 años murió tras caer a un pozo negro mientras jugaba en el patio de su casa

    Ángel Sebastián Romero.

    Tragedia en Ruta 141: prisión condicional e inhabilitación para manejar por 6 años para el conductor de la Amarok

    Tragedia en una pizzería: una mujer murió y más de 100 personas terminaron intoxicadas

    Tragedia en una pizzería: una persona muerta, hubo más de 100 intoxicados y hallaron insectos en el local