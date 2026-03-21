    • 21 de marzo de 2026 - 20:16

    Tragedia en 9 de Julio: dos autos chocaron en Ruta 20 y murieron tres personas, entre ellas un bebé de 2 años

    El siniestro vial que marcó la tragedia en 9 de Julio tuvo involucrado a dos autos. Como consecuencia murieron tres personas: un hombre, una mujer y un menor.

    Un Audi Rojo, uno de los autos involucrados en la tragedia en 9 de Julio.&nbsp;

    Un Audi Rojo, uno de los autos involucrados en la tragedia en 9 de Julio. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia sacudió la tarde de este sábado en el departamento 9 de Julio, sobre Ruta 20, antes de llegar a la zona de calle Zapata, donde un violento choque entre dos autos dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas un hombre, una mujer y un bebé de dos años, según las primeras informaciones de fuentes oficiales.

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    Tragedia en 9 de Julio

    El hecho ocurrió alrededor de las 19:32 horas, cuando personal policial acudió al lugar tras un requerimiento de emergencia. Allí constataron que un automóvil Audi de color rojo, conducido por un joven de 26 años identificado como Gabriel Núñez, domiciliado en Caucete, había colisionado con otro vehículo, un Renault Logan, en el que viajaban varias personas. Las víctimas fatales eran los ocupantes de este vehículo.

    Se desconoce todavía la mecánica exacta del siniestro. Lo que sí fue elocuente es cómo quedaron los autos. El Logan blanco quedó totalmente destruído y volcado a un costado de la Ruta 20, mientras que el Audi rojo con la trompa destrozada.

    El único sobreviviente, el conductor del Audi fue derivado a Urgencia del Hospital Guillermo Rawson, según indicaron las fuentes del caso, en la escena de la tragedia.

    logan tragedia

    Como consecuencia del fuerte impacto, en un primer momento se informó sobre un fallecido y un herido grave, este último con lesiones de extrema consideración. Sin embargo, con el correr de los minutos, las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales ascendió a tres: un hombre, una mujer y un bebe de apenas dos años.

    En el lugar trabajó personal de la Comisaría 31°, junto con efectivos policiales y equipos de emergencia, mientras aguardaban la llegada de ambulancias, Bomberos y personal de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes

    La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, bajo directivas del ayudante fiscal Jorge Salinas. Además, fue notificado el ayudante fiscal Pablo Orellano y el fiscal Francisco Pizarro, quienes supervisaron las actuaciones en el lugar del hecho.

    Aún se desconoce las identidades de las personas fallecidas, mientras que las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el violento impacto que terminó en tragedia.

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