Tragedia en 9 de Julio: la identidad de la familia de Caucete que murió en el choque entre autos en Ruta 20

Confirmaron las identidades de las tres víctimas de la tragedia en Ruta 20. Se trata de un ex policía, su pareja y su hija de un año, todos oriundos de Caucete.

Valeria Pont y Matías Osola, junto con su pequeña hija, fruto de su amor. Las víctimas fatales de la tragedia en 9 de Julio.

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Con el correr de las horas se conocieron las identidades de las víctimas fatales de la tragedia vial ocurrida en Ruta 20, en el departamento 9 de Julio, donde un violento choque frontal entre dos autos dejó un saldo de tres muertos.

La identidad de la pequeña familia que perdió la vida en la tragedia en 9 de Julio Según confirmaron fuentes judiciales, las personas fallecidas eran integrantes de una misma familia oriunda de Caucete. El conductor del Renault Logan fue identificado como Matías Osola, ex efectivo policial, quien viajaba junto a su pareja, Valeria Pont, profesora de Educación Física.

En el vehículo también iba la pequeña hija de ambos, una beba que estaba próxima a cumplir un año en abril.

Los tres murieron en el acto como consecuencia del brutal impacto frontal ocurrido el sábado por la tarde, cuando el vehículo en el que se trasladaban intentó sobrepasar a un camión e invadió el carril contrario, colisionando de frente contra un Audi TT, guiado por Gabriel Núñez. El joven, también de Caucete, recibió el alta en el Hospital Guillermo Rawson y quedó en calidad de arrestado hasta que se completen las tareas de rigor en estos casos.

La confirmación de las identidades generó profunda conmoción en Caucete, de donde era oriunda la familia, y donde allegados y conocidos comenzaron a despedirlos en redes sociales.