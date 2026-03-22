    • 22 de marzo de 2026 - 01:52

    Tragedia en 9 de Julio: la identidad de la familia de Caucete que murió en el choque entre autos en Ruta 20

    Confirmaron las identidades de las tres víctimas de la tragedia en Ruta 20. Se trata de un ex policía, su pareja y su hija de un año, todos oriundos de Caucete.

    Valeria Pont y Matías Osola, junto con su pequeña hija, fruto de su amor. Las víctimas fatales de la tragedia en 9 de Julio.

    Valeria Pont y Matías Osola, junto con su pequeña hija, fruto de su amor. Las víctimas fatales de la tragedia en 9 de Julio.

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    Con el correr de las horas se conocieron las identidades de las víctimas fatales de la tragedia vial ocurrida en Ruta 20, en el departamento 9 de Julio, donde un violento choque frontal entre dos autos dejó un saldo de tres muertos.

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    La identidad de la pequeña familia que perdió la vida en la tragedia en 9 de Julio

    Según confirmaron fuentes judiciales, las personas fallecidas eran integrantes de una misma familia oriunda de Caucete. El conductor del Renault Logan fue identificado como Matías Osola, ex efectivo policial, quien viajaba junto a su pareja, Valeria Pont, profesora de Educación Física.

    En el vehículo también iba la pequeña hija de ambos, una beba que estaba próxima a cumplir un año en abril.

    La confirmación de las identidades generó profunda conmoción en Caucete, de donde era oriunda la familia, y donde allegados y conocidos comenzaron a despedirlos en redes sociales.

    triple ttragedia en 9 de julio
    La triple tragedia en 9 de Julio estuvo marcada por un intento de sobrepaso.

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    La investigación del hecho continúa en manos de la UFI de Delitos Especiales, que busca determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que desencadenó la tragedia.

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