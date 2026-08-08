River no repunta: perdió 1-0 con Tigre y sufrió su cuarta derrota consecutiva en el Clausura

River no encuentra la salida. El Millonario volvió a perder este sábado, esta vez por 1-0 frente a Tigre en el estadio José Dellagiovanna , y sumó su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura . Ignacio Russo convirtió el único gol del partido a los 33 minutos del segundo tiempo y profundizó la crisis del equipo dirigido por el Chacho Coudet.

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El conjunto de Núñez comenzó el campeonato con una derrota por 1-0 ante Barracas Central , en la segunda fecha cayó por el mismo resultado frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata y en la tercera jornada perdió 1-0 contra Rosario Central . Ahora, ante Tigre, volvió a quedarse con las manos vacías.

Durante el primer tiempo, River monopolizó la posesión, aunque no logró transformar ese dominio en situaciones claras frente al arco de Tigre. El equipo de Coudet tuvo dificultades para generar un circuito de pases fluido y le costó encontrar profundidad.

El Matador, en cambio, cedió terreno y apostó a los ataques directos, aunque tampoco consiguió inquietar demasiado a Santiago Beltrán. En una de las pocas acciones polémicas de la primera mitad, River reclamó penal por una caída de Ángel Correa dentro del área luego de una entrada de Nahuel Banegas .

La historia no cambió demasiado en el complemento. River continuó manejando la pelota y consiguió ser algo más punzante, pero volvió a encontrarse con la falta de contundencia y no pudo superar al arquero Felipe Zenobio . Cuando el partido parecía encaminarse hacia otro empate sin goles, Tigre encontró el golpe que necesitaba.

A los 33 minutos del segundo tiempo, Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha tras la presión de Jabes Saralegui. La recuperación dejó a Ignacio Russo de cara al arco y el delantero definió con precisión ante la salida de Santiago Beltrán para marcar el 1-0.

Una crisis que se profundiza

La caída ante Tigre representa la cuarta derrota al hilo de River en el Torneo Clausura, pero la mala racha es todavía más extensa en el ámbito local. El Millonario acumula seis derrotas consecutivas, si se toma en cuenta también el comienzo del segundo semestre.

Además, River quedó como el único equipo del Clausura que todavía no sumó puntos ni convirtió goles y ocupa el último lugar de la Zona B. En la Tabla Anual se encuentra 11°, con 29 unidades.

La última victoria del equipo a nivel local fue el 16 de mayo, cuando derrotó 1-0 a Rosario Central en las semifinales del Torneo Apertura.

A esta complicada situación se suma la eliminación de la Copa Argentina, donde River perdió 3-1 frente a Aldosivi.

El único gol del partido

¡¡ERROR DE ANÍBAL MORENO EN MITAD DE CANCHA Y GOL DE NACHO RUSSO PARA EL 1-0 DE TIGRE VS. RIVER!! pic.twitter.com/9EuRwqpzpv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

En desarrollo.-