De talleres a festivales, los ejes de la mutación del Chalet Cantoni para ser una casa cultural de puertas abiertas en San Juan

Desde talleres de yoga, bordado y fotografía hasta ciclos de música, ferias, festivales y muestras. El Chalet Cantoni Casa Cultural lleva cuatro años de mutación tras haber pasado mucho tiempo con sus puertas cerradas. Así, el reconocido inmueble de Rivadavia con un gran contenido histórico se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un espacio de puertas abiertas para artistas, proyectos culturales y público sanjuanino.

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La gestión actual tiene como eje principal ampliar el uso del edificio y generar una programación sostenida durante todo el año. Para Natalia Ventimiglia, directora del Chalet Cantoni, el desafío comenzó cuando asumió al frente del espacio y decidió imprimirle una identidad. “Cuando ingresé al Chalet la impronta que le quería dar era de casa cultural, y fue un desafío complejo, difícil. La idea fue abrir el Chalet como casa cultural, donde los artistas tengan las puertas abiertas para demostrar lo que hacen” , explicó a DIARIO DE CUYO.

La respuesta del público, según Ventimiglia, fue positiva. De manera progresiva se incorporaron nuevas propuestas, especialmente vinculadas con las artes escénicas, la música y los talleres.

Uno de los puntos sobre los que la dirección puso especial énfasis es la gratuidad de las actividades. “Apostamos a lo gratuito, esa es una satisfacción tremenda ”, señaló la directora, quien destacó el acompañamiento recibido para poder sostener ciclos en los que el público pueda acercarse, sentarse y disfrutar de distintas expresiones artísticas.

Gran parte del calendario anual del Chalet Cantoni se confecciona al iniciar el año, ya que muchas de las actividades que se irán desarrollando mes a mes se incorporan gracias a las convocatorias abiertas para recibir distintas propuestas, sean individuales o colectivas.

Los proyectos pueden estar relacionados con artes escénicas, talleres, ferias, encuentros y capacitaciones, entre otras posibilidades. La intención es que las propuestas lleguen con un desarrollo que permita al equipo de producción analizarlas y encontrar la manera de incorporarlas a la programación.

“Tratamos de que el proyecto sea completo en lo que nos ofrecen, tenga un buen desglose para poder entenderlo”, explicó Ventimiglia.

El armado del cronograma comienza con la recepción de las propuestas y el análisis de las distintas opciones junto al equipo de producción. Después se busca establecer contacto con los responsables de los proyectos y mantener reuniones para avanzar en la planificación.

La meta es armar a comienzos de cada año un calendario anual del Chalet Cantoni, una tarea que luego se complementa con el trabajo conjunto con otras áreas del Estado. “Luego trabajamos interministerialmente, con Producción, Trabajo e Innovación; Familia y Desarrollo Humano; e incluso las mismas áreas de Turismo., Cultura y Deporte. Es algo que siempre se nos ha pedido, que trabajemos en conjunto”, señaló la directora.

Esa articulación también permitió desarrollar actividades vinculadas con propuestas como el Día del Malbec y la Fiesta de la Cerveza, además de generar cruces entre iniciativas públicas y privadas.

La programación también incluye propuestas que llegan desde fuera de la provincia. Actualmente, el Chalet trabaja junto a DIARIO DE CUYO y Andesmar, un acompañamiento que permite facilitar el arribo de artistas de otras provincias. “Gracias a eso estamos pudiendo recibir gente de otras provincias que puedan llegar con su arte”, destacó Ventimiglia.

Un edificio que hace a la historia de San Juan, con una nueva impronta y dinámica

La transformación cultural se desarrolla dentro de un inmueble que también tiene un peso particular en la historia y la arquitectura sanjuanina.

El Chalet Cantoni celebró su reapertura y puesta en valor en diciembre de 2022, después de casi seis meses de trabajos de restauración, refacción y mantenimiento. El proyecto de recuperación fue impulsado por el Ministerio de Turismo y Cultura, con intervención de equipos técnicos y profesionales y consultas a especialistas.

El inmueble forma parte de la historia política de San Juan, ya que allí se gestaron decisiones gubernamentales durante la gestión cantonista.

Antes de su recuperación, el edificio había atravesado distintas modificaciones estéticas y funcionales a lo largo de los años, producto de sucesivas herencias y cambios de uso que contribuyeron a su deterioro. Hubo años en los que fue boliche y bar, otros en donde la desidia fue marcando las paredes acompañando el paso del tiempo. La intervención priorizó la conservación de los materiales originales y el refuerzo de aquellos elementos que necesitaban recuperar estabilidad.

Ahora, ese patrimonio histórico convive con una agenda cultural que busca darle movimiento cotidiano. “Todos los días tenemos actividades”, remarca Ventimiglia. Entre las próximas actividades mencionó una presentación literaria y el regreso de Movimiento Tren, previsto para el 5 de septiembre, además de nuevas exposiciones.

La directora reconoce que el espacio físico tiene sus limitaciones, pero considera que eso no impide ampliar la programación y generar nuevos encuentros. “Por más que la casa sea chica, tenemos el corazón grande”, concluyó.