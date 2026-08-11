Impulso tecnológico en San Juan: casi 200 chicos participan de los talleres de robótica

La formación en tecnología y programación continúa sumando terreno entre las nuevas generaciones en la provincia. Un total de cerca de 200 niños y jóvenes ya se encuentra participando activamente de los talleres de robótica que se dictan en los distintos Centros Tecnológicos distribuidos en el territorio sanjuanino.

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Las propuestas pedagógicas están diseñadas para acercar el mundo de las ciencias exactas, la ingeniería y el pensamiento computacional a los estudiantes de una manera dinámica, lúdica y práctica.

Primeros pasos en programación: Los participantes aprenden nociones básicas de lógica, diseño de algoritmos y secuencias de comandos adaptadas a sus edades.

Armado y prueba de prototipos: Los chicos tienen la oportunidad de interactuar directamente con piezas de hardware, sensores y motores, logrando ensamblar y dar movimiento a sus propios robots.

Desarrollo de habilidades del futuro: Más allá de lo técnico, los encuentros fomentan el trabajo en equipo, la resolución creativa de problemas y el razonamiento lógico.

Espacios clave para la inclusión digital

Estos centros funcionan como puntos de encuentro fundamentales para garantizar el acceso igualitario a herramientas de innovación y modernización educativa. Con una gran aceptación por parte de las familias sanjuaninas, las iniciativas buscan despertar vocaciones tempranas en áreas vinculadas a la economía del conocimiento, un sector en constante expansión que demanda cada vez más profesionales capacitados.

La propuesta forma parte de la red de Centros Tecnológicos puesta en marcha por el Gobierno de San Juan a través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Minería, Educación y Producción.

Desde la coordinación de los espacios adelantaron que la intención es ampliar y federalizar la propuesta, permitiendo que más chicos de diferentes puntos de la provincia puedan sumarse a las próximas ediciones de los cursos gratuitos de robótica y tecnología