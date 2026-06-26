La Selección Argentina ya conoce a su rival: quién es Cabo Verde, la gran revelación del Mundial 2026

La Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde en la próxima fase del Mundial 2026. Luego del empate 0-0 ante Arabia Saudita, el equipo africano se metió como segundo de grupo por detrás de España, que le ganó 1-0 a Uruguay y la eliminó de la Copa del Mundo.

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El cruce por los dieciseisavos de final será el próximo viernes 3 de julio a partir de las 19 en Miami.

El equipo africano es una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo y avanzó de ronda con tres empates en sus tres partidos jugados, una llamativa curiosidad. Además, solo hizo goles ante la Celeste en la igualdad 2-2.

El equipo de Lionel Scaloni se clasificó como primera del Grupo J y cerrará su participación en esta fase ante Jordania desde las 23 (hora de la Argentina) de este sábado.

Cabo Verde sigue escribiendo una de las páginas más sorprendentes del Mundial 2026. El seleccionado africano empató 0-0 frente a Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H y selló una clasificación histórica a los 16avos de final, donde tendrá el mayor desafío de su historia: enfrentar a Argentina.

En su primera participación en una Copa del Mundo, los "Tiburones Azules" se metieron entre los 32 mejores equipos del torneo gracias a una campaña invicta y a un funcionamiento colectivo que llamó la atención de todos.

Una campaña para el recuerdo

El equipo dirigido por Bubista (Pedro Leitão Brito) superó todas las expectativas en una zona integrada por España, Uruguay y Arabia Saudita.

Estos fueron sus resultados:

Empate 0-0 ante España.

Empate 2-2 frente a Uruguay.

Empate 0-0 con Arabia Saudita.

Con esos resultados terminó segundo del Grupo H y consiguió un boleto histórico a la fase eliminatoria.

¿Por qué Cabo Verde es la gran sorpresa del Mundial?

Con apenas 530.000 habitantes, Cabo Verde es uno de los países más pequeños presentes en la Copa del Mundo. Sin embargo, construyó un proyecto deportivo muy sólido, apoyado en futbolistas nacidos o formados en Europa, especialmente en Portugal, que eligieron representar al país de sus raíces.

Su entrenador, Bubista, repitió desde el inicio del torneo que el objetivo no era simplemente participar, sino competir de igual a igual con cualquiera. Y lo cumplió.

Las figuras del seleccionado africano

Uno de los grandes responsables del éxito es el experimentado arquero Vozinha, de 40 años, que fue determinante con sus atajadas, especialmente en el empate frente a España.

También sobresalen:

Kevin Pina, autor del primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

Hélio Varela, otro de los hombres más peligrosos en ataque.

Steven Moreira, referente de una defensa muy sólida que apenas recibió dos goles en toda la fase de grupos.

Argentina ya tiene rival

Con este resultado, Argentina enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final.

En los papeles, la Scaloneta parte como gran favorita. Sin embargo, el conjunto africano llega invicto, con la confianza por las nubes y convertido en la gran "Cenicienta" del Mundial 2026, decidido a seguir haciendo historia.

El partido se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

Estos son los cruces confirmados de 16avos de final del Mundial

Confirmados

Sudáfrica vs. Canadá — domingo 28 de junio a las 16.00 (Argentina).

Brasil vs. Japón — lunes 29 de junio a las 14.00 (Argentina).

Países Bajos vs. Marruecos — lunes 29 de junio a las 22.00 (Argentina).

Costa de Marfil vs. Noruega - martes 30 de junio a las 14.00 (Argentina).

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — miércoles 1 de julio a las 21.00 (Argentina).

Argentina vs Cabo Verde - viernes 3 de julio 19.00 (hora argentina)