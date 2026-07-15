Con sello sanjuanino: la Selección argentina de voley venció a Canadá en una batalla de cinco sets

La Selección argentina de vóley volvió a demostrar que no sabe rendirse. En una batalla que se extendió hasta el tie-break, el equipo nacional derrotó 3-2 a Canadá en Chicago y consiguió una victoria tan sufrida como necesaria para mantener viva su pelea en la Liga de Naciones.

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El triunfo llegó después de un encuentro cambiante, intenso y cargado de tensión. Argentina debió convivir con la presión de necesitar un resultado favorable, pero sostuvo la concentración hasta el último punto y terminó abrazada en el centro de la cancha.

No fue solamente otra victoria dentro del calendario. En la última semana de la fase inicial, cada set ganado puede marcar la diferencia y el seleccionado nacional necesitaba una actuación que le permitiera recuperar confianza y seguir mirando hacia los puestos de clasificación.

Canadá convirtió el partido en una prueba exigente y llevó la definición hasta el quinto set. Allí, con el margen de error reducido al mínimo, Argentina encontró la manera de cerrar una noche que había exigido esfuerzo, paciencia y carácter.

El punto final desató el desahogo de todo el plantel. Los jugadores se reunieron en un abrazo que resumió lo vivido: la tensión acumulada durante cinco parciales y la satisfacción de conseguir un resultado indispensable en Chicago, sede de la tercera semana de competencia.

La victoria también permitió que Argentina mejorara su registro a tres triunfos y seis derrotas en nueve presentaciones. El equipo quedó con nueve puntos y ocupa provisionalmente el puesto 13 de la tabla.

El punto que desató el festejo argentino

La celebración reflejó la importancia que tenía el encuentro para el seleccionado. Apenas cayó la última pelota, los argentinos corrieron a encontrarse en el centro del campo y dejaron una de las imágenes más emotivas de la jornada.

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Foot save , monster block , and Argentina take the lead in set 3 !



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El último punto, el desahogo y el abrazo colectivo de una Selección que todavía cree en su lugar entre los mejores.

Una victoria que mantiene abierta la ilusión

El camino hacia la fase final continúa siendo difícil. Solamente los ocho mejores equipos de la etapa inicial avanzarán a la instancia decisiva y Argentina todavía debe descontar terreno en sus últimas presentaciones.

Tras la victoria ante Canadá, el seleccionado quedó a cinco puntos del octavo lugar, ocupado provisionalmente por Bulgaria. La tabla puede modificarse con los partidos restantes de la jornada, pero el resultado le permitió a Argentina sostener sus posibilidades matemáticas y llegar con otro ánimo al cierre de la competencia.

Más allá de los números, el triunfo también puede convertirse en un impulso anímico. Ganar un encuentro tan parejo, después de atravesar momentos de máxima presión, fortalece a un grupo que todavía tiene margen para escribir otro capítulo en esta Liga de Naciones.

Luciano Vicentín, el principal anotador argentino

Luciano Vicentín, máximo anotador del partido, celebró una actuación decisiva en la victoria argentina ante Canadá.

Uno de los nombres destacados de la campaña argentina es Luciano Vicentín, quien se mantiene entre los máximos anotadores de toda la competencia.

El receptor ocupa el cuarto lugar en la clasificación individual de la VNL, con 145 puntos: 125 de ataque, 12 de bloqueo y ocho desde el saque. Su regularidad ofensiva lo convirtió en una de las principales referencias del equipo nacional durante el torneo.

Argentina todavía no consiguió el objetivo, pero la victoria frente a Canadá le permitió continuar de pie. Fue uno de esos partidos que no entregan únicamente puntos: también devuelven confianza, fortalecen al grupo y recuerdan que, mientras exista una posibilidad, esta Selección seguirá luchando por ella.