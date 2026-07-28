Albardón: manejaba con 2,04 gramos de alcohol en sangre y terminó contra un árbol

El conductor, de 29 años, perdió el control del vehículo durante la madrugada y fue trasladado al Hospital de Albardón.

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Un joven de 29 años protagonizó un violento siniestro vial durante la madrugada de este lunes en Albardón, luego de perder el control del automóvil que conducía e impactar de lleno contra un árbol. Tras el choque, el test de alcoholemia confirmó que manejaba con 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el máximo permitido.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada sobre calle Carlos Casivar, donde, por motivos que son materia de investigación, Nahuel Naveda perdió el dominio del vehículo y terminó colisionando contra un árbol ubicado al costado de la calzada, frente a una vivienda.

Cuando efectivos de la Comisaría 18ª llegaron al lugar, comprobaron que el conductor ya había sido trasladado por particulares al Hospital de Albardón, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Una vez estabilizado, se le practicó el control de alcoholemia, cuyo resultado fue de 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido para conducir en San Juan.