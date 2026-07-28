Un reconocido abogado, imputado en un accidente fatal: quién es el profesional que iba borracho

Un luctuoso hecho sacudió a la vecina provincia de Mendoza en las últimas horas, cuando un conocido abogado penalista, exfutbolista y referente del proteccionismo animal quedó formalmente imputado tras protagonizar un siniestro vial fatal en el departamento de Maipú, donde un jubilado de 74 años perdió la vida.

El episodio ocurrió durante la madrugada del pasado viernes en la intersección de calle Ozamis Sur y la Ruta Provincial 60, en la zona de Lunlunta. De acuerdo con los datos que se desprenden de la causa judicial, la víctima fatal fue identificada como Ernesto Flores , quien caminaba por el lugar cuando fue violentamente embestido por un automóvil Toyota Corolla de color blanco.

La reconstrucción realizada por los investigadores marca que el impacto fue de extrema gravedad, provocando que Flores falleciera prácticamente en el acto en el mismo lugar del hecho. Sin embargo, lejos de detener la marcha para asistir a la víctima o dar aviso a los servicios de emergencia, el conductor del rodado optó por abandonar la escena.

Según consta en el expediente, el automovilista se dirigió inicialmente hasta el domicilio de su padre, donde dejó estacionado el vehículo involucrado. Casi dos horas más tarde, regresó a la escena del accidente a bordo de otro automóvil y acompañado por su hermano.

Para ese momento, el operativo policial y de personal de emergencia ya se encontraba desplegado en la zona. Fue allí cuando inspectores de Tránsito Municipal le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre .

Ante este escenario, la Unidad Fiscal interviniente le formuló cargos bajo la calificación legal de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor, por haberse dado a la fuga y por hacerlo bajo los efectos del alcohol. Asimismo, tras la audiencia de rigor, la Justicia determinó fijarle una caución de 7.000.000 de pesos, beneficio tras el cual recuperó la libertad mientras continúan las diligencias procesales.

En paralelo, Policía Científica procedió al secuestro del Toyota Corolla para someterlo a pericias accidentológicas y mecánicas destinadas a establecer con precisión la velocidad de circulación al momento del impacto y la dinámica exacta de lo sucedido.

Quién es el imputado

El siniestro vial generó gran conmoción en el ámbito cuyano debido al perfil público que ostentaba el imputado, Jerónimo Allende Bermejo.

Hasta este episodio, su nombre estaba fuertemente ligado al foro local como abogado penalista y a causas sociales vinculadas a la defensa de los animales. Sin embargo, su trayectoria también registra un paso por el deporte: en su juventud realizó divisiones inferiores en el Club Tomba (Godoy Cruz), vistió la camiseta de Defensa y Justicia y pasó por distintas instituciones mendocinas, una etapa deportiva que debió interrumpir de manera definitiva tras sufrir reiteradas lesiones graves en ambas rodillas.

Con el correr de los años reorientó su vocación hacia el Derecho, especializándose en derecho animal. Desde ese rol, fundó la organización Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), desde donde encabezó numerosos operativos de rescate de caballos víctimas de maltrato, abandono y circuitos de faena clandestina.

Su labor judicial había alcanzado notoriedad en la provincia al conseguir fallos inéditos que reconocieron por primera vez en Mendoza a los equinos rescatados como "seres sintientes y sujetos de derecho", además de impulsar activamente una de las primeras condenas de cumplimiento efectivo dictadas en suelo mendocino por delitos vinculados al maltrato animal.

Ahora, la investigación penal preparatoria avanza en manos de la Fiscalía, que aguarda la incorporación definitiva de los peritajes científicos y testimoniales para esclarecer los matices de la tragedia y definir los pasos a seguir en la causa.