    • 14 de septiembre de 2026 - 10:00

    Elecciones 2027: Milei y el peronismo aparecen en empate técnico de cara a las presidenciales, según una encuesta

    Un estudio ubicó al peronismo unido en 31% de intención de voto y a Javier Milei en 30,7%. Casi uno de cada cuatro consultados todavía no definió a quién votaría.

    Una nueva encuesta nacional midió a Javier Milei frente al peronismo con sus diferentes corrientes unidas para 2027.
    Una nueva encuesta nacional midió a Javier Milei frente al peronismo con sus diferentes corrientes unidas para 2027.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El escenario electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 aparece, por ahora, marcado por una fuerte paridad entre el presidente Javier Milei y el peronismo. Una encuesta nacional de la consultora Analogías ubicó al peronismo unido apenas por encima del oficialismo, aunque dentro del margen de error del estudio.

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    Según el relevamiento, el peronismo reunido en sus principales variantes alcanza el 31% de intención de voto, mientras que Milei obtiene el 30,7%. La diferencia es de apenas tres décimas, por lo que los resultados configuran un escenario de empate técnico. Además, el 24,7% de los encuestados todavía no definió su voto, un dato que podría resultar determinante en una eventual elección.

    Una elección todavía abierta

    Analogías definió el panorama como una “polarización sucia”, en referencia a la cercanía entre los dos principales espacios y al elevado porcentaje de electores que todavía no tomó una decisión.

    El estudio fue realizado sobre 2.932 casos a nivel nacional entre el 5 y el 8 de septiembre, con un margen de error de +/- 2%. Por tratarse de una medición realizada a más de un año de las elecciones presidenciales, los números funcionan como una fotografía del escenario político actual y no como una proyección definitiva de los comicios.

    El relevamiento también analizó cómo se posicionan los argentinos frente al Gobierno. El oficialismo reúne un 34,3% al sumar sus sectores puros y moderados, mientras que las posiciones opositoras alcanzan el 49%. El segmento restante, cercano al 16%, se encuentra en una posición intermedia.

    El voto que todavía está en disputa

    Uno de los datos que más atención concentra es el comportamiento del grupo que todavía podría cambiar el escenario electoral. Según Analogías, allí se encuentran principalmente personas que habían votado a Milei en 2023 y 2025, pero que actualmente expresan críticas hacia la gestión.

    Dentro de ese segmento, el 69,6% evalúa al Gobierno en los dos niveles más bajos de valoración, mientras que la imagen negativa de Milei llega al 84,8%. Sin embargo, el estudio detectó que prácticamente no existe voto peronista entre esos electores y que el 55% todavía no sabe a quién votaría.

    Ese grupo aparece así como uno de los principales espacios en disputa de cara a 2027, ya que podría inclinarse por alguna de las dos principales alternativas o permanecer fuera de la definición electoral.

    La economía, un factor clave

    La percepción sobre la situación económica también aparece como un elemento relevante en la encuesta. El 60,9% de los consultados aseguró que está peor económicamente que hace un año, mientras que apenas el 13,4% manifestó encontrarse mejor.

    Además, cuando se les preguntó qué debería ser prioritario, el 65,6% eligió “salario y empleo”, frente al 27,1% que optó por la “estabilidad de precios”. El dato refleja que, más allá de la evolución de la inflación, una mayoría de los encuestados mantiene como principal preocupación el poder adquisitivo y el mercado laboral.

    La evaluación sobre la gestión también quedó atravesada por la percepción de corrupción: el 63,1% consideró que existe “mucha o bastante corrupción” en el Gobierno.

    Así, la encuesta muestra un escenario abierto para 2027: Milei y el peronismo parten prácticamente igualados, pero existe un amplio universo de votantes que todavía no eligió candidato. La evolución de la economía, la situación social y la capacidad de cada espacio para recuperar o consolidar apoyos podrían modificar significativamente esa fotografía durante los próximos meses.

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