Deschamps habló del árbitro argentino Tello y lanzó una frase tras el partido Argentina-Egipto

Didier Deschamps encendió la previa del partido entre Francia y Marruecos con una inesperada referencia al arbitraje y al debate que quedó instalado tras el partido entre Argentina y Egipto .

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En conferencia de prensa antes del encuentro, el DT francés intentó bajarle el tono a las especulaciones sobre los árbitros, pero dejó una frase que rápidamente llamó la atención.

Ante la consulta por la designación de un equipo arbitral argentino para su próximo compromiso, el DT recordó la actuación de François Letexier , el juez francés que dirigió el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto.

“ No (no hay preguntas). Podes hacer preguntas, pero yo no le presto atención. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido ”, expresó Deschamps.

El técnico francés evitó apuntar directamente contra los árbitros y remarcó cuál es su postura: “ Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible ”.

Deschamps elogió a Marruecos antes del duelo con Francia

Por otra parte, el entrenador francés confirmó que la FIFA rechazó el recurso presentado por la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise. “Lo de la tarjeta amarilla no ha cambiado. Esta mañana hemos recibido una notificación de la FIFA”, explicó.

Además, Deschamps destacó el respeto que tiene por Marruecos, su próximo rival, y aseguró que será un partido de máxima exigencia. “Marruecos no es lo mismo que Paraguay. Jugamos contra ellos hace cuatro años; llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Tienen muy buenos jugadores; es un equipo al que le gusta tener la posesión del balón y atacar. Tiene grandes cualidades”, afirmó.

Horario, formaciones y dónde ver en vivo

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves desde las 17 en el Estadio de Boston, por los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido podrá verse por la pantalla de D Sports y tendrá como árbitro principal al argentino Facundo Tello.