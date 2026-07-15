    • 15 de julio de 2026 - 09:29

    WhatsApp clonado: siete señales que alertan sobre un acceso extraño y cómo frenarlo

    Dispositivos desconocidos, mensajes enviados solos y cierres de sesión pueden revelar una intrusión. Qué revisar y cómo proteger la cuenta.

    Las siete señales de que alguien puede estar usando tu WhatsApp

    Las siete señales de que alguien puede estar usando tu WhatsApp

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un WhatsApp clonado puede dejar conversaciones, fotografías y datos personales expuestos, además de permitir que otra persona se haga pasar por el titular para engañar a sus contactos. Algunas señales aparecen dentro de la aplicación, mientras que otras se manifiestan en el funcionamiento del teléfono.

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    En la práctica, la expresión “clonado” puede referirse a una sesión abierta sin autorización en un dispositivo vinculado, al registro de la cuenta en otro celular o a la presencia de una aplicación maliciosa.

    Las siete señales de que alguien podría usar tu WhatsApp

    • Aparece un dispositivo que no reconocés: es la alerta más directa. Se puede comprobar desde Ajustes o Configuración, en “Dispositivos vinculados”.
    • Se enviaron mensajes, fotos o audios sin tu intervención: cualquier conversación iniciada desde la cuenta sin explicación debe generar sospechas.
    • Cambió la foto de perfil o aparecieron grupos desconocidos: modificaciones no realizadas por el titular pueden indicar que otra persona controla la cuenta.
    • Llegan avisos de seguridad inesperados: las solicitudes repetidas de verificación o los intentos de registro pueden revelar que alguien busca ingresar.
    • El teléfono consume más batería o datos de lo habitual: podría relacionarse con una aplicación maliciosa, aunque esta señal por sí sola no confirma una intrusión.
    • WhatsApp cierra la sesión repentinamente: un pedido para verificar nuevamente el número puede significar que la cuenta fue activada en otro dispositivo.
    • Los contactos reciben mensajes extraños: amigos o familiares pueden advertir pedidos de dinero, enlaces sospechosos o textos que el usuario nunca envió.

    Qué hacer ante un dispositivo desconocido

    El primer paso es ingresar a WhatsApp → Dispositivos vinculados, seleccionar cualquier equipo que no se reconozca y cerrar inmediatamente esa sesión.

    Después conviene:

    • Activar la verificación en dos pasos y establecer un PIN secreto.
    • No compartir nunca el código de seis dígitos recibido por SMS.
    • Actualizar WhatsApp y el sistema operativo del teléfono.
    • Utilizar únicamente la aplicación oficial, descargada desde las tiendas habilitadas.
    • Avisar a los contactos si se enviaron mensajes fraudulentos desde la cuenta.
    • Cambiar las claves de otras aplicaciones sensibles si se sospecha que el teléfono también fue comprometido.

    WhatsApp asegura que sus alertas pueden solicitar una comprobación de identidad cuando detectan intentos sospechosos. También recomienda activar la verificación en dos pasos y no revelar su PIN a ninguna persona.

    Cómo recuperar una cuenta comprometida

    Cuando el usuario perdió el acceso, debe volver a registrar su número en WhatsApp e ingresar el código recibido por SMS. Este procedimiento cierra el acceso principal de la persona que hubiera activado la cuenta en otro teléfono.

    Si el problema continúa, también se debe contactar al soporte oficial. Y si el celular perdió señal repentinamente, conviene comunicarse con la empresa telefónica para descartar un duplicado o reemplazo no autorizado de la tarjeta SIM.

    La recomendación principal es actuar rápidamente: un acceso extraño no solo compromete los mensajes, sino que puede ser utilizado para pedir dinero o información privada haciéndose pasar por la víctima.

    FUENTE: nota.texto7

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