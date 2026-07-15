WhatsApp clonado: siete señales que alertan sobre un acceso extraño y cómo frenarlo

Un WhatsApp clonado puede dejar conversaciones, fotografías y datos personales expuestos, además de permitir que otra persona se haga pasar por el titular para engañar a sus contactos. Algunas señales aparecen dentro de la aplicación, mientras que otras se manifiestan en el funcionamiento del teléfono.

WhatsApp lanza los nombres de usuario: cómo hacer para reservar el tuyo y porqué es clave para tu privacidad

En la práctica, la expresión “clonado” puede referirse a una sesión abierta sin autorización en un dispositivo vinculado, al registro de la cuenta en otro celular o a la presencia de una aplicación maliciosa.

El primer paso es ingresar a WhatsApp → Dispositivos vinculados , seleccionar cualquier equipo que no se reconozca y cerrar inmediatamente esa sesión.

WhatsApp asegura que sus alertas pueden solicitar una comprobación de identidad cuando detectan intentos sospechosos. También recomienda activar la verificación en dos pasos y no revelar su PIN a ninguna persona.

Cómo recuperar una cuenta comprometida

Cuando el usuario perdió el acceso, debe volver a registrar su número en WhatsApp e ingresar el código recibido por SMS. Este procedimiento cierra el acceso principal de la persona que hubiera activado la cuenta en otro teléfono.

Si el problema continúa, también se debe contactar al soporte oficial. Y si el celular perdió señal repentinamente, conviene comunicarse con la empresa telefónica para descartar un duplicado o reemplazo no autorizado de la tarjeta SIM.

La recomendación principal es actuar rápidamente: un acceso extraño no solo compromete los mensajes, sino que puede ser utilizado para pedir dinero o información privada haciéndose pasar por la víctima.

FUENTE: nota.texto7