Meta AI lanzó una inteligencia artificial que puede usar la computadora y hacer tareas por vos

Meta AI presentó Muse Spark 1.1, un nuevo modelo de inteligencia artificial capaz de navegar interfaces, hacer clics, escribir y completar tareas con mínima intervención humana. La compañía lo incorporó al modo Thinking de Meta AI y habilitó una vista previa pública de su API para desarrolladores.

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A diferencia de un chatbot tradicional, que se limita principalmente a responder consultas, esta tecnología fue diseñada para actuar como un agente: puede interpretar un objetivo, planificar los pasos necesarios y ejecutar acciones mediante aplicaciones, servicios y herramientas externas.

Esto no significa que la IA pueda ingresar sin permiso a cualquier computadora. Para actuar necesita estar integrada en un entorno compatible y contar con las herramientas y autorizaciones correspondientes. En esas condiciones, puede operar interfaces o navegadores en nombre del usuario.

Una de las principales novedades es su capacidad para decidir cómo resolver una tarea. El modelo puede determinar cuándo conviene escribir un programa para automatizar un proceso y cuándo resulta más sencillo interactuar directamente con una interfaz visual.

Navegar por programas y páginas: puede hacer clic, escribir y desplazarse por interfaces que no conoce.

Coordinar varios agentes: divide una tarea compleja y delega partes del trabajo a subagentes que funcionan en paralelo.

Recordar proyectos extensos: administra un contexto de hasta un millón de tokens y recupera información de etapas anteriores.

Interpretar distintos formatos: puede analizar texto, imágenes, videos y documentos mientras ejecuta acciones.

Meta explicó que el modelo mantiene el contexto durante sesiones prolongadas y puede adaptarse cuando cambian las condiciones de una tarea. También es capaz de condensar la información acumulada para conservar los datos más importantes durante un proyecto.

La IA de Meta puede crear y corregir programas

Durante una demostración realizada con la plataforma OpenCode, Muse Spark 1.1 construyó una aplicación web, tomó capturas de pantalla para detectar errores visibles, localizó los problemas dentro del código, aplicó correcciones y comprobó el resultado sin requerir intervención humana en cada paso.

Según Meta, sus desarrolladores e investigadores ya utilizan el modelo en tareas cotidianas relacionadas con programación, evaluación de sistemas y automatización. La empresa aseguró que consiguió mejoras importantes frente a la versión anterior y resultados competitivos en sus pruebas internas de desarrollo de software.

¿Cómo podría publicar un anuncio por el usuario?

Otro ejemplo presentado por la compañía muestra una posible aplicación en Facebook Marketplace. A partir de un video grabado con un teléfono, la IA puede seleccionar las mejores imágenes, analizar las características del producto y operar el navegador para preparar una publicación.

En ese proceso podría completar los campos del anuncio y organizar el material sin que la persona tenga que realizar manualmente cada acción. La herramienta combina comprensión de imágenes y videos con la posibilidad de actuar dentro de una interfaz.

Este tipo de funcionamiento marca una diferencia con los asistentes convencionales: además de explicar cómo hacer algo, los denominados agentes de IA buscan completar el proceso utilizando herramientas conectadas.

¿La nueva IA de Meta supera a ChatGPT y Claude?

Meta comparó Muse Spark 1.1 con modelos como GPT-5.5, Claude Opus 4.8 y Gemini 3.1 Pro dentro de diferentes evaluaciones de razonamiento, programación, seguridad y uso de herramientas. Los resultados varían según la prueba, por lo que no puede afirmarse que un modelo sea superior en absolutamente todas las tareas.

La empresa sí sostiene que su nueva IA se encuentra entre los modelos más avanzados para trabajos que requieren utilizar herramientas, programar, coordinar agentes y mantener grandes cantidades de información durante una misma sesión.

¿Quiénes pueden probar Muse Spark 1.1?

Meta informó que Muse Spark 1.1 se encuentra disponible en el modo Thinking de la aplicación Meta AI y en su versión web. Los desarrolladores también pueden acceder mediante Meta Model API, que fue lanzada inicialmente como una prueba pública.

La API permite incorporar el modelo a programas y servicios externos. De esta manera, empresas y desarrolladores pueden crear sus propios agentes para automatizar procesos, analizar archivos, trabajar con código o interactuar con otras plataformas.

¿Qué dijo Meta sobre la seguridad?

Antes del lanzamiento, la compañía realizó evaluaciones vinculadas con ciberseguridad, usos químicos y biológicos, inyección de instrucciones maliciosas y pérdida de control. Meta aseguró que incorporó medidas para reducir estos riesgos y mejorar la resistencia frente a intentos de manipulación del modelo.

La llegada de Muse Spark 1.1 muestra hacia dónde avanza la competencia por la inteligencia artificial: sistemas que ya no solo generan respuestas, sino que pueden utilizar herramientas y ejecutar cadenas completas de trabajo en nombre de una persona.