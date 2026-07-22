    • 22 de julio de 2026 - 07:36

    Una jubilada argentina creyó que estaba de novia con Kevin Costner: la estafaron por más de $3 millones

    La víctima del engaño millonario denunció que el contacto comenzó en mayo por TikTok y siguió por una aplicación de mensajería.

    Una mujer de 70 años creyó que estaba de novia con Kevin Costner, le transfirió más de $3 millones, pero era una estafa

    Una mujer de 70 años creyó que estaba de novia con Kevin Costner, le transfirió más de $3 millones, pero era una estafa

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    Una historia de amor por redes sociales, una promesa de mudanza a California y un desenlace completamente inesperado. Así comenzó la estafa que denunció una jubilada de 70 años de General Madariaga, convencida de que mantenía una relación con el actor estadounidense Kevin Costner.

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    El contacto entre ambos comenzó en mayo a través de TikTok y luego continuó mediante la aplicación de mensajería Zangi, una plataforma que prioriza la privacidad de sus usuarios y permite registrarse sin asociar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

    Durante las conversaciones, el falso Costner le ofreció convertirse en socia de un supuesto “Club Fan” del actor, según confirmó a TN el fiscal de la causa, Walter Mércuri. Para acceder al beneficio, la mujer realizó transferencias bancarias por un total de $3,6 millones.

    Sin embargo, la maniobra no terminó allí. De acuerdo con la investigación, el estafador intentó convencerla de vender su casa en General Madariaga y enviarle el dinero con la promesa de comprarle otra en Santa Marta, California. Finalmente, la mujer no vendió el inmueble, aunque sí realizó las transferencias para obtener el falso carnet de socia.

    Las sospechas comenzaron días después, cuando leyó comentarios de otros usuarios en redes sociales que aseguraban haber sido estafados por el mismo perfil de TikTok.

    A partir de ese momento, revisó los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero y comprobó que estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires y no tenía ninguna vinculación con el reconocido actor de Hollywood.

    Con esa información, realizó la denuncia y la Justicia inició una investigación para identificar al responsable de la maniobra.

    Por el momento no hay personas identificadas en la causa. El fiscal Mércuri confirmó que los investigadores están trabajando para establecer quién está detrás. “Todavía estamos en eso”, señaló, y afirmó que no sería la única mujer que fue estafada por el falso Costner.

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