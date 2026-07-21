    • 21 de julio de 2026 - 09:12

    El emotivo saludo que recibió la Selección argentina al volver al país: "Para nosotros siempre serán campeones"

    Una controladora aérea fue la primera en darle la bienvenida al vuelo que trasladó a la delegación argentina tras la final del Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La llegada de la Selección argentina al país, luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, dejó una de las escenas más emotivas de las últimas horas. Antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la delegación recibió un cálido mensaje de bienvenida por parte de una controladora aérea, cuyas palabras rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

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    A través de la frecuencia aeronáutica, la trabajadora fue la primera argentina en tomar contacto con el vuelo que transportaba al plantel y al cuerpo técnico desde Estados Unidos.

    Con un mensaje cargado de emoción, les agradeció el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo y destacó el orgullo que generaron en millones de hinchas.

    "Bienvenidos a casa. Para nosotros siempre serán campeones", fue una de las frases que más conmovió a la delegación. "Bienvenidos a casa. Para nosotros siempre serán campeones", fue una de las frases que más conmovió a la delegación.

    El saludo se produjo mientras el avión iniciaba las maniobras para aterrizar en Ezeiza. El audio comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el reconocimiento hacia un equipo que volvió a disputar una final del mundo.

    La Selección arribó al país en medio de un clima de tristeza por la derrota, pero también de reconocimiento por el recorrido realizado durante el certamen y por haber alcanzado una nueva definición mundialista.

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