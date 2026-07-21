La teoría conspirativa de Pablo Carrozza sobre la final del Mundial 2026: "La FIFA necesitaba..."

La derrota de Argentina 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 , disputada el domingo en el MetLife Stadium, todavía duele. Y en medio del dolor futbolero, Pablo Carrozza decidió poner el tema en otro lugar: el de la sospecha.

Habló Scaloni sobre lo que pasó en el vestuario de Argentina antes de la final

Pablo Carrozza, comunicador con más de 200.000 seguidores en Instagram y un canal de YouTube donde suele destapar internas del fútbol argentino, anticipó en sus historias que iba a "contar todo" sobre lo que pasó en la definición del domingo 19/07. Y cumplió: subió un video con un título tan largo como contundente: "La final que nadie se anima a explicar. Poder y timba. La FIFA necesitaba un campeón europeo" .

Todo arrancó el sábado 18/07, un día antes del partido. Carrozza llegó vestido de negro a Carnaval Stream y ante las preguntas por su look, tiró la primera posta: "porque el fútbol murió para siempre", dijo, sin siquiera haberse disputado el partido.

Horas después, ya con España campeona, redobló la apuesta en sus redes: "Esta noche les cuento en mi canal de YouTube lo que todos se preguntan y nadie se animó a revelar sobre la final del mundo. Con detalles exclusivos. El fútbol es un negocio y esta vez nos tocó perder", escribió en una historia de Instagram.

El corazón de la hipótesis de Carrozza pasa por la política interna de la FIFA. Según su relato, Gianni Infantino necesitaba asegurarse apoyos de cara a su reelección en el próximo Congreso, que se hará en Marruecos.

"Se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo", arranca diciendo el periodista en su video. Y explica por qué: "La Asociación Española de Fútbol no apoya —al menos no apoyaba hasta ayer— la reelección de Infantino".

La cuenta, según Carrozza, es simple. "Infantino contaba con el apoyo de la Conmebol, pero no así con el apoyo de la UEFA. ¿Qué necesitaba entonces? Un campeón europeo", continuó.

Para el periodista, coronar a Argentina no le servía al titular de la FIFA porque no le garantizaba votos en Europa. "Evidentemente a Infantino no le servía la selección argentina bicampeona, porque sabía perfectamente que en la Federación de España y en la UEFA no lo iban a acompañar ni en noviembre y mucho menos en marzo en el Congreso que se va a hacer en Marruecos".

Las estadísticas que alimentan la sospecha

Asimismo, Carrozza apoya su teoría en los números del partido. Apunta, sobre todo, a las tarjetas: "¿Cómo puede ser que España en una final del mundo no haya visto una sola tarjeta amarilla, no haya visto una sola tarjeta roja?".

El dato de las faltas, dice, no explica la diferencia en las sanciones: "Argentina 24 faltas cometidas, España 19 faltas cometidas. No hubo tanta diferencia (...) pero Argentina recibe cinco tarjetas amarillas, una tarjeta roja para Enzo Fernández por doble amarilla, cuando España recibe cero tarjetas amarillas y cero tarjetas rojas. A mí de entrada me hace ruido".

Vale el contexto: la roja a Enzo Fernández llegó sobre el final del partido, cuando Argentina ya buscaba estirar el resultado ante la ventaja española. Los números que expone Carrozza son reales, pero la interpretación de por qué se dieron así continúa siendo, por ahora, una hipótesis sin confirmación oficial.

Arbitraje "bombeador" y el peso de las casas de apuestas

Otro de los ejes del video apunta directo al árbitro esloveno designado para la final. Carrozza lo describe como un arbitraje "bombeador" y sostiene que España tenía antecedentes favorables con ese juez, algo que —según su versión— no ocurría con Argentina.

A esto suma una crítica al rol de las casas de apuestas en el negocio del fútbol moderno, un tópico que el periodista ya venía trabajando en su canal antes de esta final, donde suele hablar de sociedades anónimas deportivas y del peso del dinero del juego en el deporte.