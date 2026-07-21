"¿Qué pasó en el vestuario?": el padre de Alexis Mac Allister contó la respuesta de su hijo sobre la final contra España

Carlos Mac Allister, padre del mediocampista campeón del mundo, Alexis Mac Allister, habló este martes sobre la arenga del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, en el vestuario durante la previa de la final del Mundial 2026 ante España que desató un sinfín de especulaciones y versiones. El exjugador de Boca Juniors reveló que le consultó a su hijo al respecto y dio detalles de la conversación.

Minutos antes del partido decisivo ante los españoles, el histórico goleador de la Albiceleste tomó la palabra y dio un breve discurso ante sus compañeros. "Vamos muchachos, tranquilidad" , se le escucha decir mientras dejaba atrás el vestuario y emprendía el camino hacia el verde césped. "Tranquilos. Lo importante es que estemos tranquilos" , agregó.

El 10 siguió con su arenga frente varios de sus compañeros, entre ellos Enzo Fernández, a quien se veía con aparentes lágrimas en los ojos. "Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente" , remarcó, dejando una frase que abrió las puertas a las especulaciones respecto a un posible detonante que habría afectado al plantel en la previa del partido.

En redes sociales circularon versiones disparatadas, pero también otras que pusieron el foco en las críticas previas de la selección española a la Argentina, a la cual acusaron de recibir beneficios arbitrales, hecho que habría motivado los golpes y las escaramuzas postpartido entre algunos jugadores argentinos con integrantes del equipo de Luis De la Fuente.

En diálogo con Radio La Red, Carlos "El Colo" Mac Allister reveló detalles de una charla que mantuvo con el volante del Liverpool en la que hablaron sobre la arenga. En ese sentido, contó que luego del partido vio el video de la arenga y, tras escuchar algunas declaraciones de periodistas, entró "en la misma lógica de la duda" que comenzó a circular y tomó el teléfono para escribirle a su hijo con el fin de indagar.

“Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”, dijo para comenzar quien fuera campeón de la Copa de Oro con Boca Juniors en 1993.

En lugar de comprender la derrota desde el plano deportivo, reconoció que se vio envuelto en las especulaciones y, teniendo a su hijo dentro del plantel, intentó conocer de primera mano si realmente había ocurrido algún suceso extradeportivo que afectó al plantel. Pero Alexis lo negó de plano: “Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso", reveló.

Luego dejó de lado las especulaciones y, desde su lugar de exfutbolista, explicó qué ocurrió en la final. "Creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo, el equipo puso todo. Y Apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros”.

Con su respuesta, el padre del volante del Liverpool explicó que tras la final se intentó instalar a través de las redes sociales versiones sobre hechos que no ocurrieron para intentar explicar una derrota que, desde el plano futbolístico, aparece como algo difícil de aceptar. “Entré yo en la lógica de la duda, pero si pasaba algo mi hijo me hubiese dicho”, concluyó.

Lionel Scaloni se refirió a la extraña arenga y desmintió conflicto interno en el vestuario

Más temprano, Lionel Scaloni habló con la prensa desde Ezeiza, antes de salir camino a Pujato, y se refirió a las teorías que surgieron en las redes sociales durante las últimas horas a raíz del video de la "arenga" que da Lionel Messi antes de salir a la cancha que hablan de hipotéticas presiones contra el plantel albiceleste.

"No sé de qué me están hablando", respondió tajante el entrenador ante la consulta de una periodista. "No, no tengo idea. Era tranquila", sentenció el técnico ante la insistencia de las preguntas por la particular arenga y sobre la charla previa en el vestuario.

Más allá de eso, Scaloni se mostró agradecido ante la gratitud del pueblo argentino frente a la entrega de su equipo: " Cuando íbamos en el colectivo, ver esos a nenes de 8, 9, 10 años que estaban contentos, no habiendo ganado. Es algo maravilloso, la verdad".

"Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter, de de defender esta camiseta y y nos quedamos por eso. Ojalá el día de mañana el que tenga que venir a Selección como jugador le dé lo mismo, porque es una buena señal", agregó sobre sus dirigidos.