Alexis Mac Allister: "Lloremos porque somos argentinos y nos gusta ganar, pero después unámonos y sigamos adelante"

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Alexis Mac Allister publicó en sus redes sociales una sentida carta luego del subcampeonato que consiguió la selección argentina en el Mundial 2026 tras la final ante España. El futbolista del Liverpool, quien fue uno de los que regresó al país luego de la competición, se tomó el tiempo para agradecer y expresar sus emociones en Instagram.

“Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera", comenzó el pampeano en el texto al cual agregó una imagen del último partido.

Luego, el mediocampista que fue titular en siete de los ocho partidos de la Copa del Mundo, agregó: “Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos".

Mac Allister detalló esos momentos sublimes con dos ejemplos: “La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero ¡están completamente locos y nos encanta!”

El jugador de 27 años que pasó por Argentinos Juniors y Boca en la Argentina, también recordó una frase de su madre, María Silvina Riela: “Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: ‘Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo’".