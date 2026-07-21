La nueva cara de Vinícius Jr: cambió un aspecto del rostro y está irreconocible

El brasileño se operó y llamó la atención las diferencias.

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cEl futbolista del Real Madrid Vinícius Jr ha aprovechado sus vacaciones de verano tras el Mundial para someterse a un retoque estético. El extremo se ha hecho una mentoplastia con el objetivo de reducir el tamaño de su mentón, según informa el portal brasileño Leo Dias.

“Hey @grok , remove this impersonator pretending to be Vinícius Jr. pic.twitter.com/pDQhNU2eMj — BrunoNation (@achugwotwins) July 21, 2026 Junto a su pareja, la influencer Virginia Fonseca, Vinícius acudió a la clínica del Dr. Alessandro Alarcão para definir y dar contorno a su barbilla, un retoque muy solicitado.

El doctor se trasladó hasta Goiânia para atender al futbolista y su novia en su clínica con la mayor discreción posible. Incluso cerró sus puertas al resto de clientes durante ese día.

Esto que es pic.twitter.com/YeFTajKTho — (fan) Yihi (@YihiRM) July 20, 2026 El propio Alessandro Alarcão compartió en sus redes sociales una imagen de la visita del Real Madrid: "Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilege fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa".

"Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", añadió.