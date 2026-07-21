    • 21 de julio de 2026 - 09:35

    La nueva cara de Vinícius Jr: cambió un aspecto del rostro y está irreconocible

    El brasileño se operó y llamó la atención las diferencias.

    Vinicius, irreconosible.

    Vinicius, irreconosible.

    Foto:

    cEl futbolista del Real Madrid Vinícius Jr ha aprovechado sus vacaciones de verano tras el Mundial para someterse a un retoque estético. El extremo se ha hecho una mentoplastia con el objetivo de reducir el tamaño de su mentón, según informa el portal brasileño Leo Dias.

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    Junto a su pareja, la influencer Virginia Fonseca, Vinícius acudió a la clínica del Dr. Alessandro Alarcão para definir y dar contorno a su barbilla, un retoque muy solicitado.

    El doctor se trasladó hasta Goiânia para atender al futbolista y su novia en su clínica con la mayor discreción posible. Incluso cerró sus puertas al resto de clientes durante ese día.

    El propio Alessandro Alarcão compartió en sus redes sociales una imagen de la visita del Real Madrid: "Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilege fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa".

    "Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", añadió.

    Las últimas imágenes difundidas del jugador tras este retoque estético han causado furor en las redes sociales. "Les juro que no reconozco a Vinícius", afirma un seguidor madridista.

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